Взял пенальти и выиграл лиссабонское дерби: смотрите, как Трубин творил чудеса в воротах "Бенфики"

09:07 20.04.2026 Пн
Украинский голкипер стал главным героем центрального матча чемпионата Португалии
aimg Андрей Костенко
Анатолий Трубин (фото: x.com/SLBenfica)

Финальный свисток в лиссабонском дерби зафиксировал невероятную победу "Бенфики" над "Спортингом". Она стала возможной благодаря хладнокровию украинского голкипера Анатолия Трубина. Этот успех позволил подопечным Жозе Моуринью обойти принципиального соперника в турнирной таблице и продолжить борьбу за чемпионство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка на Megogo.

Спасительный сейв в дебюте

Начало лиссабонского дерби на арене "Спортинга" задержали на 20 минут из-за опоздания автобуса "Бенфики". В самой игре настоящая жара началась на 19-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота гостей, а исполнять удар взялся нападающий "львов" Луис Суарес.

Трубин блестяще прочитал намерение соперника и в прыжке отбил мяч, оставив ворота нетронутыми. Всего за игру наш вратарь совершил пять сейвов, став настоящей "стеной" для атак "Спортинга".

Развязка в компенсированное время

После сейва Трубина инициативу перехватили "орлы". Уже на 27-й минуте норвежец Андреас Шельдеруп реализовал одиннадцатиметровый в ответ, выведя команду Жозе Моуринью вперед.

Несмотря на то, что во втором тайме японцу Морити удалось пробить Трубина и сравнять счет, последнее слово было за "Бенфикой". На 90+3-й минуте Рафа Силва воспользовался суматохой в штрафной площадке хозяев и вбил мяч в сетку, подарив "орлам" стратегическую победу - 2:1.

Отметим, что другой украинец "Бенфики" Георгий Судаков провел весь матч на скамейке запасных.

Турнирное значение победы

Благодаря этому успеху "Бенфика" обошла "Спортинг" и поднялась на второе место в таблице. Отставание от лидера чемпионата "Порту" составляет четыре очка.

Топ-3 чемпионата Португалии:

  1. "Порту" - 76 очков
  2. "Бенфика" - 72
  3. "Спортинг" - 71

До завершения чемпионата осталось четыре матча. Следующую игру "Бенфика" проведет против "Морейренсе" (9-е место) в субботу, 25 апреля.

