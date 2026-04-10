Втрата свідомості та госпіталізація: Туран розповів про стан Ізакі після жахливого зіткнення

Реанімація на полі

Інцидент стався вже на перших хвилинах матчу. Після зіткнення з футболістом АЗ Ізакі впав на газон і на деякий час перестав реагувати на зовнішні подразники.

Медичному штабу вдалося привести 19-річного півзахисника до тями прямо на полі. Попри шоковий стан, бразилець виявив залізний характер і навіть спробував продовжити поєдинок.

Проте лікарі та тренерський штаб наполягли на заміні: на 24-й хвилині Ізакі залишив гру та був негайно відправлений до медичного закладу.

Надання допомоги Ізакі (фото: ФК "Шахтар")

"Це було ризиковано"

Головний тренер "Шахтаря" підтвердив, що наразі гравець перебуває під наглядом фахівців.

"Ізакі зараз у лікарні, але він у хорошому стані. Це дуже цікавий хлопець: йому лише 19, але він має характер 30-річного чоловіка. Він категорично не хотів залишати поле. Лікар сказав, що продовжувати було ризиковано. Для мене здоров’я футболістів – понад усе", - наголосив Туран.

Туран також додав, що сподівається на швидке одужання Ізакі, оскільки команда відчуває гострий кадровий голод через відсутність Дмитра Криськіва та Марлона Гомеса.

Виснажливий графік "гірників"

Попри розгромну перемогу, Арда Туран не приховував стурбованості станом команди. Попереду на "гірників" чекає важка логістика.

Дорога: шлях до місця проведення наступного матчу триватиме близько 20-25 годин.

Наступний суперник: черкаський ЛНЗ – головний конкурент "Шахтаря" у суперечці за "золото" УПЛ.

Матч-відповідь у ЛК: вирішальна гра проти АЗ в Алкмарі відбудеться вже 16 квітня.

За словами тренера, аналіз стану гравців проводитиметься безпосередньо в дорозі, щоб зрозуміти, хто зможе вийти на поле в найближчих поєдинках.