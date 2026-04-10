Потеря сознания и госпитализация: Туран рассказал о состоянии Изаки после ужасного столкновения

Реанимация на поле

Инцидент произошел уже на первых минутах матча. После столкновения с футболистом АЗ Изаки упал на газон и на некоторое время перестал реагировать на внешние раздражители.

Медицинскому штабу удалось привести 19-летнего полузащитника в чувство прямо на поле. Несмотря на шоковое состояние, бразилец проявил железный характер и даже попытался продолжить поединок.

Однако врачи и тренерский штаб настояли на замене: на 24-й минуте Изаки покинул игру и был немедленно отправлен в медицинское учреждение.

Оказание помощи Изаки (фото: ФК "Шахтер")

"Это было рискованно"

Главный тренер "Шахтера" подтвердил, что сейчас игрок находится под наблюдением специалистов.

"Изаки сейчас в больнице, но он в хорошем состоянии. Это очень интересный парень: ему всего 19, но он имеет характер 30-летнего мужчины. Он категорически не хотел покидать поле. Врач сказал, что продолжать было рискованно. Для меня здоровье футболистов - превыше всего", - подчеркнул Туран.

Туран также добавил, что надеется на скорейшее выздоровление Изаки, поскольку команда испытывает острый кадровый голод из-за отсутствия Дмитрия Крыськива и Марлона Гомеса.

Изнурительный график "горняков"

Несмотря на разгромную победу, Арда Туран не скрывал обеспокоенности состоянием команды. Впереди "горняков" ждет тяжелая логистика.

Дорога: путь к месту проведения следующего матча займет около 20-25 часов.

Следующийсоперник: черкасский ЛНЗ - главный конкурент "Шахтера" в споре за "золото" УПЛ.

Ответный матч в ЛК: решающая игра против АЗ в Алкмаре состоится уже 16 апреля.

По словам тренера, анализ состояния игроков будет проводиться непосредственно в дороге, чтобы понять, кто сможет выйти на поле в ближайших поединках.