ua en ru
Пн, 23 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Шульга набрав перші очки в НБА та вписав ім'я в історію "Селтікс": унікальне досягнення українця

10:20 23.03.2026 Пн
2 хв
Український захисник став першим гравцем в історії легендарного клубу, який відзначився у двох турнірах за добу
aimg Андрій Костенко
Максим Шульга (фото: Getty Images)

Захисник "Бостон Селтікс" Максим Шульга вписав своє ім'я в історію одного з найтитулованіших клубів асоціації, встановивши унікальний рекорд результативності протягом одного ігрового дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів ліги.

Подвійний удар за 24 години

Минулої доби Шульга продемонстрував неймовірну витривалість. Спершу українець допоміг фарм-клубу "кельтів" – "Мейн Селтікс" – розгромити "Клівленд Чардж" (121:91) у G-Лізі. У цьому матчі Максим провів повноцінний поєдинок, записавши на свій рахунок 12 очок, 5 підбирань та 4 асисти.

А вже за кілька годин українець приєднався до основної команди "Бостона" на матч регулярного чемпіонату НБА проти "Міннесоти Тімбервулвз".

Дебютні очки та рекорд франшизи

Попри поразку "Селтікс" (92:102), для українця цей вечір став знаковим. Отримавши трохи менше двох хвилин ігрового часу, Шульга максимально ефективно використав свій шанс.

Вітчизняний гравець встиг набрати 4 очки (реалізував 1/1 двоочкових та 2/2 штрафних). Крім того, зробив 1 підбирання та 1 передачу.

Завдяки цьому Максим став першим баскетболістом в історії "Бостона", який зумів набрати очки і за основну команду, і за фарм-клуб протягом однієї доби.

Загалом Шульга провів за "Селтікс" вже шість офіційних матчів. Найдовший час на майданчику він отримував у березневому матчі проти "Голден Стейт Ворріорз" – відіграв 2:14 хвилини.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Баскетбол НБА
Новини
Дизель вже по 90 гривень? Популярні АЗС підняли ціни на пальне за вихідні
Аналітика
