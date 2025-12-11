ua en ru
"Містячково і за гроші": Винник розніс український шоу-бізнес

Четвер 11 грудня 2025 16:40
"Містячково і за гроші": Винник розніс український шоу-бізнес
Автор: Катерина Собкова

Співак Олег Винник, який під час повномасштабної війни живе з сім'єю за кордоном, висловився про стан сучасного шоу-бізнесу в Україні та зізнався, що досі не може його прийняти.

Про це Винник розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Що Винник сказав про український шоу-бізнес

Артист зазначив, що не любить і не вірить у вітчизняний шоубіз, адже, за його словами, він має вигляд "містячкового" і тримається переважно на грошах, гонорарах та амбіціях.

"Я його досі не розумію, не люблю і не вірю в це, тому що це для мене шоубіз. Знову ж таки, це не сказано нікому з моїх колег там, як образа. Ні, воно для мене виглядає дуже містячково все. У кого більше карман, у кого більше гонора, у кого більше амбіцій і таке інше", - зазначив Винник.

За словами співака, в індустрії панує атмосфера суперництва не за творчість, а за ресурси. Він наголосив, що його слова не мають на меті образити колег, проте реалії шоу-бізнесу, на його думку, справді мають "хиткий" і непродуманий вигляд.

"На жаль, воно поки що в нас усе так якось хитко, якось так усе. Ну, по-моєму, воно виглядає поки що. Я б сказав так, можливо, для когось буде знову-таки прикро, недостойно", - висловив свою думку артист.

Про український шоу-бізнес без Винника

Далі в розмову втрутилася його дружина Таюне, зазначивши, що відсутність Винника на сцені "дуже відчутна" і що вона може "розкласти всіх на молекули".

"І ось Олега зараз немає (в українському шоу-бізнесі - ред.), і це дуже відчутно. Хочете я всіх на молекули розкладу", - зазначила Таюне.

Однак артист її зупинив, застерігаючи не створювати собі зайвих ворогів.

"Не потрібно, Таю, не потрібно, бо зараз ворогів наживеш. Уже й так їх забагато", - зазначив артист.

Де живе Олег Винник під час війни в Україні

Наразі Олег Винник проживає в Берліні разом із дружиною Таїсією Сватко та сином Юліаном, який не веде публічного життя.

Співака привабила інтернаціональна атмосфера міста. У Берліні він також має свою студію, де створює нові композиції та записує відео для соціальних мереж.

За словами Винника, він не має власного житла й орендує квартиру. На його думку, оренда в Берліні вигідніша за купівлю власного будинку: це економно і зручно для музиканта, який часто гастролює.

&quot;Містячково і за гроші&quot;: Винник розніс український шоу-бізнесОлег Винник і Таюне (скриншот)

