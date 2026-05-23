Вперше в Україні: звукорежисер зі Львова отримав Grammy

Львівський звукорежисер Володимир Пунько став лауреатом однієї з найпрестижніших музичних премій світу - Latin Grammy Awards. Митець уже показав омріяну статуетку та поділився емоціями з прихильниками у соцмережах.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на допис звукорежисера у Facebook .

Grammy вперше в руках у українця

Престижну нагороду Володимир Пунько отримав за участь у створенні альбому іспанського музиканта Рафаеля Серраллета під назвою "Y el canto de todas". Платівка здобула перемогу на "Latin Grammy Awards-2025" у престижній категорії “Найкращий інструментальний альбом”.

Над проєктом, до запису якого долучився також Національний філармонійний оркестр під керівництвом диригента Сергія Хоровця, працювали у Львові під час повномасштабної війни. Водночас сам Пунько відповідав за весь процес створення.

"Я забезпечив повний виробничий аудіопроцес: від запису до фінального мастерингу, намагаючись поєднати технічну точність, природне оркестрове звучання та увагу до музичної виразності. Альбом отримав "Latin Grammy Award Latin GRAMMYs" у номінації "Кращий інструментальний альбом", - йдеться в тексті допису.

Володимир Пунько (фото: facebook.com/volpunko)

Музичним продюсером альбому став Сергій Хоровець, а головним виконавцем - Рафаель Серраллет. Сам альбом присвячений творчості жінок-композиторок із Латинської Америки. До нього увійшли нові оркестрові версії творів таких легендарних авторок, як Віолета Парра, Чабука Гранда та Консуело Веласкес.

Що відомо про "Latin Grammy Awards"

"Latin Grammy Awards" одна з найавторитетніших музичних премій у світі. Її присуджує "Latin Recording Academy", до складу якої входять артисти, продюсери, звукорежисери та автори пісень. Саме члени академії голосують за переможців у різних категоріях.

У номінації “Найкращий інструментальний альбом” передбачено одразу три окремі нагороди: для артиста, продюсера та звукорежисера. Саме тому до Львова приїхали дві престижні статуетки.

Церемонія "Latin Grammy Awards-2025", статуетку з якої виборов українець, відбулася 13 листопада у Лас-Вегасі та зібрала головних представників світової музичної індустрії.