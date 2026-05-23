Впервые в Украине: звукорежиссер из Львова получил Grammy

13:11 23.05.2026 Сб
Украинцы продолжают покорять мировую музыкальную индустрию даже в самые сложные времена
Крижанівська Наталя
Статуэтка Grammy (фото: instagram.com/grammys)
Львовский звукорежиссер Владимир Пунько стал лауреатом одной из самых престижных музыкальных премий мира - Latin Grammy Awards. Художник уже показал желанную статуэтку и поделился эмоциями с поклонниками в соцсетях.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сообщение звукорежиссера в Facebook.

Grammy впервые в руках у украинца

Престижную награду Владимир Пунько получил за участие в создании альбома испанского музыканта Рафаэля Серраллета под названием "Y el canto de todas". Пластинка одержала победу на "Latin Grammy Awards-2025" в престижной категории "Лучший инструментальный альбом".

Над проектом, к записи которого присоединился также Национальный филармонический оркестр под руководством дирижера Сергея Хоровца, работали во Львове во время полномасштабной войны. В то же время сам Пунько отвечал за весь процесс создания.

"Я обеспечил полный производственный аудиопроцесс: от записи до финального мастеринга, пытаясь совместить техническую точность, естественное оркестровое звучание и внимание к музыкальной выразительности. Альбом получил "Latin Grammy Award Latin GRAMMYs" в номинации "Лучший инструментальный альбом", - говорится в тексте сообщения.

Впервые в Украине: звукорежиссер из Львова получил GrammyВладимир Пунько (фото: facebook.com/volpunko)

Музыкальным продюсером альбома стал Сергей Хоровец, а главным исполнителем - Рафаэль Серраллет. Сам альбом посвящен творчеству женщин-композиторов из Латинской Америки. В него вошли новые оркестровые версии произведений таких легендарных авторов, как Виолетта Парра, Чабука Гранда и Консуэло Веласкес.

Что известно о "Latin Grammy Awards"

"Latin Grammy Awards" одна из самых авторитетных музыкальных премий в мире. Ее присуждает "Latin Recording Academy", в состав которой входят артисты, продюсеры, звукорежиссеры и авторы песен. Именно члены академии голосуют за победителей в различных категориях.

В номинации "Лучший инструментальный альбом" предусмотрено сразу три отдельные награды: для артиста, продюсера и звукорежиссера. Именно поэтому во Львов приехали две престижные статуэтки.

Церемония "Latin Grammy Awards-2025", статуэтку с которой завоевал украинец, состоялась 13 ноября в Лас-Вегасе и собрала главных представителей мировой музыкальной индустрии.

ПВО ночью сбила большинство вражеских дронов, но есть прилеты, - ВС
