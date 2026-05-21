До Шевченківської премії додали нову номінацію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram .

За словами президента, Україна зробила ще один крок на посилення найбільшої і найбільш вагомої національної премії в галузі культури та мистецтв - Шевченківської премії.

"Торік додали в перелік номінацій кураторство, фотомистецтво та дизайн. Цього року додаємо архітектуру", - повідомив голова держави.

Президент наголосив, що відтепер Шевченківська премія ще ширше відображатиме творчий потенціал українського народу.

Він також підкреслив, що важливо, аби українці відчували справжню повагу до премії, а сама відзнака залишалася символом вдячності всім, хто розвиває Україну, українську культуру та національну ідентичність.

Окремо Зеленський подякував членам Шевченківського комітету за їхню роботу.

"Дякую вам, що ваші особисті зусилля допомагають зміцнювати український ціннісний простір - простір нашої національної культури. Слава Україні!" - підсумував він.