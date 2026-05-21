До Шевченківської премії додали нову номінацію

14:42 21.05.2026 Чт
aimg Ірина Глухова
До Шевченківської премії додали нову номінацію Фото: Шевченківська премія отримала нову номінацію (premiya_facebook_com_knpu_gov)
До переліку номінацій Національної премії України імені Тараса Шевченка додали нову категорію - архітектуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

За словами президента, Україна зробила ще один крок на посилення найбільшої і найбільш вагомої національної премії в галузі культури та мистецтв - Шевченківської премії.

"Торік додали в перелік номінацій кураторство, фотомистецтво та дизайн. Цього року додаємо архітектуру", - повідомив голова держави.

Президент наголосив, що відтепер Шевченківська премія ще ширше відображатиме творчий потенціал українського народу.

Він також підкреслив, що важливо, аби українці відчували справжню повагу до премії, а сама відзнака залишалася символом вдячності всім, хто розвиває Україну, українську культуру та національну ідентичність.

Окремо Зеленський подякував членам Шевченківського комітету за їхню роботу.

"Дякую вам, що ваші особисті зусилля допомагають зміцнювати український ціннісний простір - простір нашої національної культури. Слава Україні!" - підсумував він.

Про Шевченківську премію

Шевченківська премія - це найвища державна нагорода України в галузі культури та мистецтва, заснована у 1961 році.

Вона присуджується за найвидатніші твори літератури, кіно, театру, музики та візуального мистецтва, які мають вагомий внесок у національну культуру.

Лауреатів традиційно оголошують 9 березня - у день народження Тараса Шевченка.

Переможці отримують дипломи, почесні знаки та значну грошову премію. Ця нагорода є символом найвищого визнання таланту митця на державному рівні.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав указ, який оновлює правила присудження Національної премії імені Тараса Шевченка.

Премію вручатимуть у тринадцяти номінаціях, зокрема з’явилися нові напрямки, як-от дизайн, фотомистецтво та творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.

