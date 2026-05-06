Плотницького не зупинити: українець став головним героєм фіналу та здобув "золото" в Італії

Український волейболіст Олег Плотницький тріумфував у фіналі італійської Суперліги. Його "Перуджа" виявилася сильнішою за "Лубе Чівітанову", закривши вирішальну серію сезону з розгромним рахунком за матчами.

Тріумфальна хода "Перуджі" у плей-офф

Команда українця продемонструвала абсолютну домінацію протягом усього сезону.

Ставши найкращими у регулярному чемпіонаті (20 перемог у 22 зустрічах), підопічні "Перуджі" не збавили обертів і в іграх на виліт.

На шляху до головного трофея вони почергово здолали "Монцу" та "П'яченцу", завершивши обидві серії з результатом 3:0.

У фінальному протистоянні суперником виступила "Лубе Чівітанова".

Попри свій статус шостої команди "регулярки", цей клуб створив справжній фурор у плей-офф, вибивши фаворитів турніру - "Трентіно" та "Верону".

Хід вирішального поєдинку

Фінальна серія завершилася достроково у трьох матчах. Після впевнених перемог у перших двох іграх (3:0 та 3:1), третя зустріч стала справжнім випробуванням характеру.

Початок матчу залишився за гравцями "Лубе Чівітанови", які вирвали перемогу в першому сеті на напруженому "більше-менше" - 27:25.

Проте "Перуджа" зуміла перехопити ініціативу. Вигравши другу партію (26:24), клуб Плотницького більше не давав шансів опонентам.

Наступні два сети завершилися з рахунками 25:22 та 25:20 на користь фаворитів, що зафіксувало підсумкову перемогу в матчі 3:1.

Історичне досягнення українця

Для "Перуджі" цей титул став третім в історії клубу. Раніше команда піднімалася на найвищу сходинку п'єдесталу у 2017 та 2024 роках.

Особисто для Олега Плотницького це друге чемпіонство в італійській Суперлізі.

Українець виступав у чотирьох фіналах національної першості, здобувши за цей час два "золота" (2024, 2026), два "срібла" (2021, 2022) та одну бронзову нагороду в сезоні 2024/25.

Таким чином, лідер української збірної здобуває медалі елітного дивізіону Італії третій рік поспіль.