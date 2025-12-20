Вперше після смерті Степана Гіги: діти співака вийшли на зв'язок і дали обіцянку

Що написали рідні співака

"Дорогі рідні, друзі, колеги, усі, хто любив та шанував Степана Гігу. Від імені дітей та онука, щиро дякуємо кожному, хто прийшов провести нашого тата в останню дорогу, хто розділив із нами цей важкий біль. За те, що знайшли слова підтримки або просто мовчки були поруч. За ваші молитви, теплі спогади, квіти й сльози - як знак любові та поваги", - йдеться в дописі.

"Наш тато був людиною великого серця. Він умів щиро любити, підтримувати, вірити, працювати з відданістю, ділитися теплом і залишатися справжнім у кожній миті свого життя. Він жив так, щоб залишити слід - у серцях людей, у піснях, у добрих справах, у словах, які й надалі звучатимуть для нас усіх", - додали діти Гіги.

Рідні співака написали, що їм боляче усвідомлювати втрату, але водночас вони відчувають велику вдячність та гордість за те, що "є дітьми великої людини".

Степан Гіга (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

"Світла пам’ять про нього назавжди залишиться з нами. Нехай Господь упокоїть його душу, а вам усім віддячить за добро і підтримку. Ми прощаємося, але не прощаємося з пам’яттю. Вона житиме в наших серцях, у спогадах і в тому світлі, яке він залишив після себе. Дякуємо всім, хто розділив із нами цей день прощання", - написали близькі артиста.

А ще діти та онук Гіги дали обіцянку. Вони зазначили, що не залишать справу усього життя артиста.

"І сьогодні, прощаючись, ми хочемо пообіцяти: справа його життя житиме далі. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти й продовжити те, що він створив, щоб його шлях, його голос і його цінності не згасли, а й надалі об’єднували людей", - написали рідні артиста.

Нагадаємо, про смерть Степана Гіги повідомили 12 грудня. Йому було 66 років.