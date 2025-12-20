Вперше після смерті Степана Гіги: діти співака вийшли на зв'язок і дали обіцянку

Після смерті Степана Гіги родина артиста не одразу "вийшла" в соцмережі. Лише зараз діти та онук зірки вирішили звернутися до фанів з важливою обіцянкою.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на спільний допис доньки та сина Гіги в Instagram.
"Дорогі рідні, друзі, колеги, усі, хто любив та шанував Степана Гігу. Від імені дітей та онука, щиро дякуємо кожному, хто прийшов провести нашого тата в останню дорогу, хто розділив із нами цей важкий біль. За те, що знайшли слова підтримки або просто мовчки були поруч. За ваші молитви, теплі спогади, квіти й сльози - як знак любові та поваги", - йдеться в дописі.
"Наш тато був людиною великого серця. Він умів щиро любити, підтримувати, вірити, працювати з відданістю, ділитися теплом і залишатися справжнім у кожній миті свого життя. Він жив так, щоб залишити слід - у серцях людей, у піснях, у добрих справах, у словах, які й надалі звучатимуть для нас усіх", - додали діти Гіги.
Рідні співака написали, що їм боляче усвідомлювати втрату, але водночас вони відчувають велику вдячність та гордість за те, що "є дітьми великої людини".
"Світла пам’ять про нього назавжди залишиться з нами. Нехай Господь упокоїть його душу, а вам усім віддячить за добро і підтримку. Ми прощаємося, але не прощаємося з пам’яттю. Вона житиме в наших серцях, у спогадах і в тому світлі, яке він залишив після себе. Дякуємо всім, хто розділив із нами цей день прощання", - написали близькі артиста.
А ще діти та онук Гіги дали обіцянку. Вони зазначили, що не залишать справу усього життя артиста.
"І сьогодні, прощаючись, ми хочемо пообіцяти: справа його життя житиме далі. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти й продовжити те, що він створив, щоб його шлях, його голос і його цінності не згасли, а й надалі об’єднували людей", - написали рідні артиста.
Нагадаємо, про смерть Степана Гіги повідомили 12 грудня. Йому було 66 років.
Вас може зацікавити
Яку обіцянку давав Степан Гіга у лікарні
7 хітів Степана Гіги, за які його люблять мільйони