Вперше в історії. Одностатева пара офіційно дебютувала в фігурному катанні: як це стало можливим (відео)

Уперше в історії фігурного катання на офіційному турнірі виступила одностатева танцювальна пара. Подія сталася на змаганнях у Фінляндії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації фігурного катання Фінляндії.
Фінляндія – одна з двох країн, де федерації зняли заборону на участь одностатевих дуетів у танцях на льоду. Подібне рішення також ухвалили у Канаді.
19-річна фінка Емма Аалто та 20-річна британка Міллі Коллінг, яка переїхала до Фінляндії ще у шестирічному віці, стали першими фігуристками, що скористалися новими правилами.
На турнірі у Фінляндії дует Коллінг та Аалто посів третє місце серед п'яти пар у ритмічному танці.
Коллінг та Аалто знайомі з дитинства й давно каталися разом, однак раніше не могли брати участь у офіційних стартах через відсутність дозволу для таких пар.
"Ми одразу були на одній хвилі, але тоді не існувало жодної іншої одностатевої пари у фігурному катанні", - згадувала Коллінг в інтерв'ю The Guardian.
Поштовхом до змін стала виступ олімпійських чемпіонок Медісон Хаббелл та Габріели Пападакіс, які виконали спільний танець на льоду під час гала-шоу у Цюриху. Їхній номер став натхненням для Аалто та Коллінг.
Після цього фігуристки офіційно звернулися до Федерації фігурного катання Фінляндії з проханням дозволити їм виступати разом. За підтримки тренера Ніла Брауна федерація погодилася й внесла зміни до регламенту.
Емма Аалто та Міллі Коллінг (фото: instagram.com/em.n.m.icedance)
Емма та Міллі мають мрію виступити разом на Олімпіаді.
"Ми хочемо довести, що фігурне катання може бути різним. І що кожен має право розповідати власну історію на льоду", - кажуть фігуристки.
Проте наразі це неможливо. Міжнародний союз ковзанярів (ISU) досі не дозволяє участь одностатевих пар у турнірах під своєю егідою.
