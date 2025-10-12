Впервые в истории. Однополая пара официально дебютировала в фигурном катании: как это стало возможным (видео)

Исторический дебют

Финляндия - одна из двух стран, где федерации сняли запрет на участие однополых дуэтов в танцах на льду. Подобное решение также приняли в Канаде.

19-летняя финка Эмма Аалто и 20-летняя британка Милли Коллинг, которая переехала в Финляндию еще в шестилетнем возрасте, стали первыми фигуристками, которые воспользовались новыми правилами.

На турнире в Финляндии дуэт Коллинг и Аалто занял третье место среди пяти пар в ритмическом танце.

Как это стало возможным

Коллинг и Аалто знакомы с детства и давно катались вместе, однако раньше не могли участвовать в официальнных стартах из-за отсутствия разрешения для таких пар.

"Мы сразу были на одной волне, но тогда не существовало ни одной другой однополой пары в фигурном катании", - вспоминала Коллинг в интервью The Guardian.

Толчком к изменениям стало выступление олимпийских чемпионок Мэдисон Хаббелл и Габриэлы Пападакис, которые исполнили совместный танец на льду во время гала-шоу в Цюрихе. Их номер стал вдохновением для Аалто и Коллинг.

После этого фигуристки официально обратились в Федерацию фигурного катания Финляндии с просьбой разрешить им выступать вместе. При поддержке тренера Нила Брауна федерация согласилась и внесла изменения в регламент.

Эмма Аалто и Милли Коллинг (фото: instagram.com/em.n.m.icedance)

Олимпийские ограничения остаются

Эмма и Милли имеют мечту выступить вместе на Олимпиаде.

"Мы хотим доказать, что фигурное катание может быть разным. И что каждый имеет право рассказывать собственную историю на льду", - говорят фигуристки.

Однако пока это невозможно. Международный союз конькобежцев (ISU) до сих пор не позволяет участие однополых пар в турнирах под своей эгидой.