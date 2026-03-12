Вперше за 50 років люди знову полетять до Місяця: NASA назвало дату запуску Artemis

Про нову цільову дату запуску космічне агентство оголосило після завершення технічної перевірки готовності місії.

Втім у NASA зазначили, що перед стартом ще залишаються деякі технічні завдання.

"Хоча я і агентство задоволені тим, що 1 квітня є нашою першою можливістю, майте на увазі, що нам ще є над чим працювати", - наголосила виконувачка обов'язків заступника адміністратора NASA з розвитку систем дослідження Лорі Глейз.

У межах місії чотири астронавти здійснять 10-денний політ навколо Місяця. До екіпажу увійдуть астронавти NASA Рейд Візмен, Крістіна Кох і Віктор Гловер, а також канадський астронавт Джеремі Гансен.

Екіпаж стартує з Космічного центру Кеннеді у Флориді на надважкій ракеті Space Launch System. Після обльоту Місяця астронавти повернуться на Землю в капсулі Orion.

Місія стане ключовим етапом програми Artemis, мета якої - повернути людей на поверхню Місяця та підготувати довгострокову місячну інфраструктуру.