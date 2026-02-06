Селфі на тлі Землі: астронавти NASA полетять у космос із несподіваним гаджетом

Астронавти NASA зможуть брати з собою в космос новітні смартфони для особистого використання та роботи. Процес сертифікації сучасного обладнання для космосу було значно прискорено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу NASA Джареда Айзекмана в соцмережі X .

Нові можливості для екіпажів

За словами керівника агентства, використання сучасних смартфонів розпочнеться вже під час місій Crew-12 (на Міжнародну космічну станцію) та Artemis II (перший пілотований політ навколо Місяця).

Головна мета цього кроку - дати астронавтам можливість зафіксувати особливі моменти для своїх родин і ділитися надихаючими кадрами з усім світом у реальному часі.

Зміна підходів NASA

Айзекман підкреслив, що для реалізації цієї ініціативи агентство переглянуло застарілі бюрократичні процеси.

"Ми в прискорені терміни сертифікували сучасне обладнання для космічних польотів. Ця оперативна терміновість стане в пригоді NASA під час реалізації найцінніших наукових програм на орбіті та поверхні Місяця", - зазначив адміністратор агентства.

Він назвав цей перехід маленьким кроком у правильному напрямку, що дасть змогу NASA бути більш гнучким у впровадженні споживчих технологій для складних дослідницьких місій.

Чому це важливо

Варто зауважити, що хоча смартфони потрапляли в космос і раніше, вони вважалися лише "особистими речами" екіпажу без офіційного статусу. Тепер вони стають повноцінним робочим інструментом.

Також космонавти для зйомок користувалися камерами, які випустили ще 10 років тому.

Це дасть змогу NASA бути гнучкішим: замість того щоб 5-10 років перевіряти одну камеру, агентство зможе швидше впроваджувати актуальні споживчі технології для зйомок і наукових досліджень.