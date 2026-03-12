Впервые за 50 лет люди снова полетят к Луне: NASA назвало дату запуска Artemis

О новой целевой дате запуска космическое агентство объявило после завершения технической проверки готовности миссии.

Впрочем, в NASA отметили, что перед стартом еще остаются некоторые технические задачи.

"Хотя я и агентство довольны тем, что 1 апреля является нашей первой возможностью, имейте в виду, что нам еще есть над чем работать", - подчеркнула исполняющая обязанности заместителя администратора NASA по развитию систем исследования Лори Глейз.

В рамках миссии четыре астронавта совершат 10-дневный полет вокруг Луны. В экипаж войдут астронавты NASA Рейд Уизмен, Кристина Кох и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен.

Экипаж стартует из Космического центра Кеннеди во Флориде на сверхтяжелой ракете Space Launch System. После облета Луны астронавты вернутся на Землю в капсуле Orion.

Миссия станет ключевым этапом программы Artemis, цель которой - вернуть людей на поверхность Луны и подготовить долгосрочную лунную инфраструктуру.