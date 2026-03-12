RU

Впервые за 50 лет люди снова полетят к Луне: NASA назвало дату запуска Artemis

22:22 12.03.2026 Чт
2 мин
Четверо астронавтов совершат 10-дневный полет вокруг Луны
aimg Мария Науменко
фото: NASA назвало дату запуска Artemis (Getty Images)

NASA планирует отправить астронавтов вокруг Луны уже 1 апреля. Это станет первым пилотируемым полетом к лунной орбите за более чем 50 лет.

О новой целевой дате запуска космическое агентство объявило после завершения технической проверки готовности миссии.

Впрочем, в NASA отметили, что перед стартом еще остаются некоторые технические задачи.

"Хотя я и агентство довольны тем, что 1 апреля является нашей первой возможностью, имейте в виду, что нам еще есть над чем работать", - подчеркнула исполняющая обязанности заместителя администратора NASA по развитию систем исследования Лори Глейз.

В рамках миссии четыре астронавта совершат 10-дневный полет вокруг Луны. В экипаж войдут астронавты NASA Рейд Уизмен, Кристина Кох и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен.

Экипаж стартует из Космического центра Кеннеди во Флориде на сверхтяжелой ракете Space Launch System. После облета Луны астронавты вернутся на Землю в капсуле Orion.

Миссия станет ключевым этапом программы Artemis, цель которой - вернуть людей на поверхность Луны и подготовить долгосрочную лунную инфраструктуру.

Сначала NASA планировало запуск в феврале, однако его отложили из-за технических проверок системы заправки ракеты.

Впоследствии инженеры также обнаружили проблему с подачей гелия к ракете SLS, из-за чего ее пришлось вернуть с пусковой площадки в ангар для ремонта.

Сейчас NASA планирует вернуть ракету на стартовую площадку 19 марта, где она пройдет финальные проверки перед запуском.

