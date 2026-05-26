ua en ru
Вт, 26 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Вона мене заразила". Коляденко зізнався, як почав жити з коханою та чому наважився на шлюб

20:01 26.05.2026 Вт
3 хв
Музикант вперше розкрив невідомі подробиці особистого життя
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Вона мене заразила". Коляденко зізнався, як почав жити з коханою та чому наважився на шлюб Пилип Коляденко (скриншот)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Пилип Коляденко, відомий за музичним проєктом Phil It, привідкрив завісу особистого життя. Артист зізнався, як наважився одружитися та чим його підкорила дружина Нодіра Тураджанова.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пилипа Аліні Доротюк.

Більше цікавого: Пилип Коляденко відверто висловився про стосунки з батьком

Що Пилип Коляденко розповів про дружину

За словами музиканта, кохана підкорила його щирістю та особливим поглядом на життя. Поряд із нею він відчуває себе справжнім.

"Вона вміє передавати всю красу цього світу і нести через себе або бачити і зупиняти мене, говорити: "Подивись, відчуй". Вона сильно допомагає морально підтримкою, саме такою людяністю, світлом своїм і теплотою. Підкорила очима, танцями", - зазначив він.

До весілля вони зустрічалися рік. Визначну роль у їхніх стосунках відіграв COVID-19, через який вони дуже швидко почали жити разом.

"Це просто людина, з якою я поруч відчуваю себе собою. Тому ми, напевно, і одружилися. Нас об'єднав COVID. Вона мене заразила. Мені мама каже: "От і лишайся з нею, сиди й хворій. Ми якось пожили місяць разом, зрозуміли, що нам в принципі комфортно. З того моменту і живемо", - поділився він.

&quot;Вона мене заразила&quot;. Коляденко зізнався, як почав жити з коханою та чому наважився на шлюб Нодіра Тураджанова (фото: instagram.com/turadzhanova.n)

Пара відіграла камерне весілля під час пандемії. Вони не влаштовували гучних гулянь. На святі зібралися лише близькі.

Відомо, що Нодіра родом з Узбекистану та працює стилісткою зачісок. Крім цього, вона допомагає чоловікові з проєктом Phil It.

"Вона нам інколи допомагає з дизайном, фото, відео. У неї є дуже круте бачення, класне відчуття стилю нас, мене. Вона робітник різнобарвний. Вона в мене всім займається, їй все цікаво. Я їй завжди довіряю", - зазначив Пилип.

Про ревнощі та співпрацю

Окремо музикант прокоментував, що дозволяє йому не змішувати особисте та професійне життя. Цього його навчила мама Олена Коляденко.

"Вона мене чітко привчила тому, що ми розмежовуємо постійно, що є виклики наші, є якась допомога, сімейні питання", - зазначив він.

Крім цього, Пилип висловився щодо можливих ревнощів дружини до його колеги Емілії Шепель. Він дав зрозуміти, що вони всі в дружніх стосунках.

"Емма - класна подруга Нодіри. Вони товаришують. Ми сім'ями товаришуємо. У Емми є хлопець, і ми дуже часто проводимо час разом", - підсумував він.

Ще більше цікавого:

Кравець зробила нове зізнання про стосунки з чоловіком

Кулеба одружився з Павелецькою і розчулив весільним відео

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Закон про посилки провалили: що планує робити Мінфін з умовою від МВФ
Закон про посилки провалили: що планує робити Мінфін з умовою від МВФ
Аналітика
Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами