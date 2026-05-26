ua en ru
Вт, 26 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Она меня заразила". Коляденко признался, как начал жить с любимой и почему решился на брак

20:01 26.05.2026 Вт
3 мин
Музыкант впервые раскрыл неизвестные подробности личной жизни
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Она меня заразила". Коляденко признался, как начал жить с любимой и почему решился на брак Филипп Коляденко (скриншот)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Филипп Коляденко, известный по музыкальному проекту Phil It, приоткрыл завесу личной жизни. Артист признался, как решился жениться и чем его покорила жена Нодира Тураджанова.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Филиппа Алине Доротюк.

Больше интересного: Филипп Коляденко откровенно высказался об отношениях с отцом

Что Филипп Коляденко рассказал о жене

По словам музыканта, любимая покорила его искренностью и особым взглядом на жизнь. Рядом с ней он чувствует себя настоящим.

"Она умеет передавать всю красоту этого мира и нести через себя или видеть и останавливать меня, говорить: "Посмотри, почувствуй". Она сильно помогает морально поддержкой, именно такой человечностью, светом своим и теплотой. Покорила глазами, танцами", - отметил он.

До свадьбы они встречались год. Определяющую роль в их отношениях сыграл COVID-19, из-за которого они очень быстро начали жить вместе.

"Это просто человек, с которым я рядом чувствую себя собой. Поэтому мы, наверное, и поженились. Нас объединил COVID. Она меня заразила меня. Мне мама говорит: "Вот и оставайся с ней, сиди и болей. Мы как-то пожили месяц вместе, поняли, что нам в принципе комфортно. С того момента и живем", - поделился он.

&quot;Она меня заразила&quot;. Коляденко признался, как начал жить с любимой и почему решился на брак Нодира Тураджанова (фото: instagram.com/turadzhanova.n)

Пара отыграла камерную свадьбу во время пандемии. Они не устраивали громких гуляний. На празднике собрались только близкие.

Известно, что Нодира родом из Узбекистана и работает стилистом причесок. Кроме этого, она помогает мужу с проектом Phil It.

"Она нам иногда помогает с дизайном, фото, видео. У нее есть очень крутое видение, классное чувство стиля нас, меня. Она рабочий разноцветный. Она у меня всем занимается, ей все интересно. Я ей всегда доверяю", - отметил Филипп.

О ревности и сотрудничестве

Отдельно музыкант прокомментировал, что позволяет ему не смешивать личную и профессиональную жизнь. Этому его научила мама Елена Коляденко.

"Она меня четко приучила тому, что мы разграничиваем постоянно, что есть вызовы наши, есть какая-то помощь, семейные вопросы", - отметил он.

Кроме этого, Филипп высказался относительно возможной ревности жены к его коллеге Эмилии Шепель. Он дал понять, что они все в дружеских отношениях.

"Эмма - классная подруга Нодиры. Они дружат. Мы семьями дружим. У Эммы есть парень, и мы очень часто проводим время вместе", - подытожил он.

Еще больше интересного:

Кравец сделала новое признание об отношениях с мужчиной

Кулеба женился на Павелецкой и умилил свадебным видео

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ
Аналитика
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами