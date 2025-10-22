Вийшов перший тизер 5 сезону "Емілі в Парижі": коли прем'єра (відео)

Американський комедійно-драматичний серіал "Емілі в Парижі" повертається з 5 сезоном вже у грудні цього року. Netflix презентував перший тизер до продовження історії молодої американки за кордоном.
У короткому ролику можна побачити будні Емілі в Римі, які вона поєднує з новою посадою та романтичними пригодами з італійцем Марчелло.
Судячи з відео, головна героїня разом з колегами та друзями виводить любовне та професійне життя на новий рівень.
Прем'єра сезону запланована на 18 грудня 2025 року.
Сценарист та творець серіалу Даррен Стар обіцяє, що новий сезон стане "історією двох міст - Риму та Парижа".
Такий розвиток подій дозволяє показати героїню у нових життєвих та романтичних обставинах, а також розширює аудиторію серіалу.
У 5 сезоні повертаються улюблені персонажі:
До серіалу також приєдналися нові персонажі. Так, Браян Грінберг грає Джейка, американця, який живе в Парижі, Мішель Ларок - подругу начальниці Емілі, а Мінні Драйвер - принцесу Джейн, яка вийшла заміж за члена королівської родини.
У фіналі 4 сезону головна героїня розпочала романтичні стосунки з італійським спадкоємцем модної індустрії та переїхала в Рим, щоб відкрити там офіс для Agence Grateau. Проте серіал не змінює назви - Емілі залишатиметься і в Парижі.
За словами Лілі Коллінз, новий сезон дозволяє дослідити розвиток стосунків Емілі з Марчелло.
"Ми хочемо, щоб Емілі могла посміхатися без будь-яких умов. Ми хочемо бачити її не тільки в режимі відпустки. І він з'являється в ідеальний момент", - сказала вона.
Цікавою буде лінія Габріеля, який у фіналі попереднього сезону усвідомив свої почуття до Емілі. За словами Коллінз, йому доведеться зіштовхнутися з наслідками минулого вибору.
Нагадаємо, на зйомках 5 сезону "Емілі в Парижі" сталася трагедія. У серпні під час робочого процесу в Венеції раптово помер помічник режисера Дієго Борелла.
Відомо, що він мав працювати над фінальною сценою. Зрештою на певний час зйомки призупинили.
