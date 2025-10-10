Disney запускає ремейк "Рапунцель": кого може зіграти Скарлетт Йоггансон

Disney готує екранізацію мультфільму "Рапунцель: Заплутана історія". На одну з головних ролей розглядають зірку фільмів Marvel Скарлетт Йоганссон.

РБК-Україна розповідає, що відомо про фільм та на яку роль претендує акторка.

Що відомо про фільм "Рапунцель"

Disney відновлює розробку лайв-екшен стрічки під назвою "Tangled" за мотивами мультфільму 2010 року.

Режисер Майкл Грейсі працюватиме за сценарієм Дженніфер Кейтин Робінсон, створеним на основі минулого анімаційного фільму.

Оригінальний мультфільм розповідав про Рапунцель, яка була замкнена у високій вежі злою чарівницею. Щоб побачити світ, вона тікає разом із харизматичним злодієм Фліном, вирушаючи в захопливу подорож.

Як відомо, Disney тимчасово призупинили роботу над проєктом у квітні цього року через касові збори своєї версії "Білосніжки".

Кадр з мультфільму "Заплутана історія" (скриншот)

Кого може зіграти Скарлетт Йоганссон

Акторку розглядають на роль головної антагоністки історії - Матері Готелі. Вона тримає під контролем Рапунцель і намагається використати її магічне волосся для власних цілей.

Йоганссон відома своєю харизмою та вмінням грати складні ролі, що робить її гарною кандидаткою для злої та маніпулятивної героїні.

Скарлетт Йоганссон (фото: Getty Images)