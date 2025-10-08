Вийшов трейлер нового сезону "Відьмака": Netflix оголосив дату прем’єри

Netflix представив офіційний трейлер четвертого сезону фентезійного серіалу "Відьмак" - першого після того, як 35-річний Ліам Гемсворт замінив Генрі Кавілла у ролі Геральта з Рівії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Netflix .

Вийшов трейлер 4 сезону "Відьмака"

У новому ролику шанувальники нарешті бачать оновленого Геральта в бою. Сезон продовжує історію саме з тієї точки, де зупинився попередній: Геральт, Єнніфер (Аня Чалотра) і Цірі (Фрея Аллан) опиняються розділеними через війну й численних ворогів.

За сюжетом, їхні шляхи розходяться, але з’являються нові союзники, здатні допомогти героям возз’єднатися.

У трейлері герой Гемсворта знову бере меч і вступає в битву з чудовиськами.

"Геральте, ти все життя боровся з монстрами та людьми. Все твоє єство присвячене пошуку когось, кого, на твою думку, ти підвів", - говорить персонаж, якого грає Лоуренс Фішберн (Регіс).

Далі Геральт вирушає у небезпечну подорож із новою командою, стикається з армією Вільгефорца (Махеш Джаду) і опиняється у вирі масштабної війни.

"Відьмак перебуває у стані змін. Ти стаєш чимось новим. Як ти переродишся?" - лунає у фіналі трейлера.

Гемсворт, який уперше з’являється у франшизі, визнав, що спочатку вагався, чи варто брати участь у проєкті після Кавілла.

"Дивно, коли тебе кличуть приєднатися посеред шоу й продовжити грати головного героя. Але як фанат відеогри, я відчував, що можу зробити з цим щось круте", - сказав актор в інтерв’ю Tudum.

Шоуранерка Лорен Шмідт Гісріч пояснила, що голос і поведінка Геральта в новому сезоні відрізнятимуться.

"Його тон став трохи іншим, у ньому більше гумору. Ліам любить лаятися - і ми це повернули", - зазначила вона.

Кадр з серіалу "Відьмак-4"

Актор також подякував команді серіалу за підтримку.

"Від акторського складу до знімальної групи - усі були дуже гостинними. Вони допомогли мені швидко адаптуватися і відчути, що я на своєму місці", - сказав він.

Прем’єра 4 сезону "Відьмака" відбудеться 30 жовтня на Netflix.