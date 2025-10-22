RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Вышел первый тизер 5 сезона "Эмили в Париже": когда премьера (видео)

Кадр из 5 сезона "Эмили в Париже"
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Американский комедийно-драматический сериал "Эмили в Париже" возвращается с 5 сезоном уже в декабре этого года. Netflix представил первый тизер к продолжению истории молодой американки за рубежом.

РБК-Украина рассказывает, что известно о новом сезоне и когда премьера.

Появился тизер 5 сезона "Эмили в Париже": когда премьера

В коротком ролике можно увидеть будни Эмили в Риме, которые она совмещает с новой должностью и романтическими приключениями с итальянцем Марчелло.

Судя по видео, главная героиня вместе с коллегами и друзьями выводит любовную и профессиональную жизнь на новый уровень.

Премьера сезона запланирована на 18 декабря 2025 года.


Что известно о 5 сезоне "Эмили в Париже"

Сценарист и создатель сериала Даррен Стар обещает, что новый сезон станет "историей двух городов - Рима и Парижа".

Такое развитие событий позволяет показать героиню в новых жизненных и романтических обстоятельствах, а также расширяет аудиторию сериала.

В 5 сезоне возвращаются любимые персонажи:

  • Лили Коллинз - Эмили Купер;
  • Филипин Лерой-Белье - Сильви;
  • Эшли Парк - Минди;
  • Лукас Браво - Габриэль;
  • Самуэль Арнольд - Жульен;
  • Бруно Гуэри - Люк;
  • Уильям Абади - Антуан;
  • Люсьен Лависконт - Алфи;
  • Эудженио Франческини - Марчелло.

К сериалу также присоединились новые персонажи. Так, Брайан Гринберг играет Джейка, американца, который живет в Париже, Мишель Ларок - подругу начальницы Эмили, а Минни Драйвер - принцессу Джейн, которая вышла замуж за члена королевской семьи.

"Эмили в Париже" удивит новыми приключениями (скриншот)

Что ждет Эмили в Италии

В финале 4 сезона главная героиня начала романтические отношения с итальянским наследником модной индустрии и переехала в Рим, чтобы открыть там офис для Agence Grateau. Однако сериал не меняет названия - Эмили будет оставаться и в Париже.

По словам Лили Коллинз, новый сезон позволяет исследовать развитие отношений Эмили с Марчелло.

"Мы хотим, чтобы Эмили могла улыбаться без каких-либо условий. Мы хотим видеть ее не только в режиме отпуска. И он появляется в идеальный момент", - сказала она.

Интересной будет линия Габриэля, который в финале предыдущего сезона осознал свои чувства к Эмили. По словам Коллинз, ему придется столкнуться с последствиями прошлого выбора.

Эмили и Марчелло (скриншот)

Напомним, на съемках 5 сезона "Эмили в Париже" произошла трагедия. В августе во время рабочего процесса в Венеции внезапно умер помощник режиссера Диего Борелла.

Известно, что он должен был работать над финальной сценой. В итоге на некоторое время съемки приостановили.

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: YouTube Netflix, Tudum.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесафильмы