Виїхала на даху лімузина і стала мемом: Іра з "Холостяка" відповіла на жарти в мережі

Як учасниця "Холостяка" відреагувала на меми

Так, одразу під час прем'єри першого випуску мережа "вибухнула" жартами про Іру, яка "увірвалася" на знайомство Цимбалюка з Надін. Дівчина під'їхала до місця зустрічі верхи на лімузині. І це вразило як самого Тараса, так і глядачів.

Іра з "Холостяка" (скріншот)

Сцену з появою учасниці "нарізали" на меми. Зокрема, були жарти про "Шахеди".

Меми про учасницю "Холостяка" (скріншоти)

І виявилося, що Ірина зовсім не розгубилася від такої уваги. Навпаки, вона відреагувала на меми та не приховувала, що її також розвеселили всі смішні картинки.

"Так, це я та сама дівчина на лімузині. Як вам такий вихід?" - написала вона.

Реакція Іри (скріншот)

Також дівчина вже "тегнула" Цимбалюка і пожартувала, що її поява на даху лимузина могла "переплюнути" акцію з лимонами, яку влаштував Монобанк.

Іра з "Холостяка" відреагувала на меми (скріншот)

Також цей момент окремо "запостили" на сторінці "Холостяка" в Instagram. Під ним юзери активно коментують як саму появу Іри, так і увесь проект. Коментатори пишуть: