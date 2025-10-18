Выехала на крыше лимузина и стала мемом: Ира из "Холостяка" ответила на шутки в сети

Как участница "Холостяка" отреагировала на мемы

Так, сразу во время премьеры первого выпуска сеть "взорвалась" шутками об Ире, которая "ворвалась" на знакомство Цымбалюка с Надин. Девушка подъехала к месту встречи верхом на лимузине. И это поразило как самого Тараса, так и зрителей.

Ира из "Холостяка" (скриншот)

Сцену с появлением участницы "нарезали" на мемы. В частности, были шутки про "Шахеды".

Мемы об участнице "Холостяка" (скриншоты)

И оказалось, что Ирина совсем не растерялась от такого внимания. Наоборот, она отреагировала на мемы и не скрывала, что ее тоже развеселили все смешные картинки.

"Да, это я та самая девушка на лимузине. Как вам такой выход?" - написала она.

Реакция Иры (скриншот)

Также девушка уже "тегнула" Цымбалюка и пошутила, что ее появление на крыше лимузина могло "переплюнуть" акцию с лимонами, которую устроил Монобанк.

Ира из "Холостяка" отреагировала на мемы (скриншот)

Также этот момент отдельно "запостили" на странице "Холостяка" в Instagram. Под ним юзеры активно комментируют как само появление Иры, так и весь проект. Комментаторы пишут: