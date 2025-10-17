ua en ru
Пт, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Холостяк" з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварок

П'ятниця 17 жовтня 2025 23:26
UA EN RU
"Холостяк" з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварок Перший випуск "Холостяка" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

На СТБ стартувало романтичне реаліті "Холостяк", головним героєм став актор Тарас Цимбалюк. І 17 жовтня глядачі змогли побачити учасниць проекту та перше знайомство артиста з ними.

Яким був перший випуск "Холостяка", розповідає РБК-Україна.

Як почався "Холостяк"

Тарас розповів про свої минулі стосунки. Він був двічі одружений. Перший шлюб, зізнався Цимбалюк, розпався через те, що він був надто молодим.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокПерша дружина "Холостяка" (скріншот)

А другий - через ревнощі та непорозуміння.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокДруга дружина Цимбалюка (скріншот)

"З минулого року у мене немає ніяких стосунків", - підкреслив "Холостяк".

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокЦимбалюк в "Холостяк" (скріншот)

"Мені дуже хотілося б, зайшовши в цей проект, знайти кохання", - додав він.

Тарас заявив, що він жахливо ставиться до того, коли його називають "секс-символом". В особистому житті, каже актор, він зовсім інший, а не такий, яким його бачить на екранах.

Разом з ведучим проекту Григорієм Решетніком Цимбалюк створив "афішу". Туди він вніс його очікування від дівчини, яка підкорить його серце.

"Я щасливий, бо немає мені спокою", - Тарас обрав цей напис для "заголовку", адже він несе для нього особливі сенси.

Тату з таким ім'ям він "набив" на честь свого дідуся. Саме він сказав йому цю фразу.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокПерший випуск "Холостяка" (скріншот)

Перша "четвірка" та загадковий дзвінок

Далі в кадрі показали чотирьох дівчат, які першими приїхали на знайомство з "Холостяком". На зустріч з Тарасом поспішали 38-річна фітнес-тренерка Ольга, 29-річна Яна, 20-річна Софія та 35-річна Юля.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокУчасниці "Холостяка" (скріншоти)

Першою про себе написала Софія Шамія. Вона - "Міс Україна-2023". Її батько служить в ТрО з початку повномасштабної війни РФ проти України. Говорячи про тата Софія плакала.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокСофія Шамія (скріншот)

Дівчата написали свої кредо та Решетник передав їх Цимбалюку. Він мав обрати те, яке сподобалося йому найбільше:

  • "Бути поруч та огортати любов'ю"
  • "Вір у свої сили"
  • "Впевнено йти до своєї мрії"
  • "Важко бути холодним, коли ти вогонь".

Тарасу найбільше сподобалося друге кредо, тому він запросив першою вчительку Яну, яка його написала. Раніше вони вже бачилися, але тоді дівчина засоромилася підійти до нього, аби познайомитися.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокЯна з "Холостяка" (скріншот)

Тарас сказав, що Яна має чудовий вигляд. Сама ж вчителька зізналася, що вже відчула метеликів у животі.

Другою до Цимбалюка вийшла Софія. Вона не приховувала, що хвилюється. Але посмішка Тараса її зачарувала.

"Мені здається, що з тобою я можу не ховатися, бути справжньою", - сказала вона.

Ці слова вразили Тараса. І це помітили інші дівчата, які вже почали ревнувати. А потім "Холостяк" зробив Софії чимало компліментів.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокЦимбалюк і Шамія (скріншот)

Далі до Тараса вийшла Ольга. Червона сукня і впевнений погляд одразу підкорили артиста.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокОльга з "Холостяка" (скріншот)

Ольга сказала, що прийшла на проект не за кубками чи трофеями, хоча вона присвятила себе спорту. Фітнес-тренерка була одружена, вона прожила у шлюбі 20 років, а тому її не лякають два розлучення Тараса. На реаліті вона мріє знайти кохання та відчути справжню "хімію".

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокОльга фітнес-тренерка з "Холостяка" (скріншот)

Четвертою знайомитися з Тарасом вийшла фотограф Юля. Вона взяла з собою камеру та здивувала актора.

"Коли я дивлюся на Тараса, я бачу не його мускули... А його очі та посмішку", - розповіла дівчина.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокЮля з "Холостяка" (скріншот)

Юлія сфотографувала Тараса, а потім розповіла, що у неї є дитина. Народження малюка стало найщасливішою подією у її житті. Знайомство було не ідеальним, обидва нервували, але намагалися врятувати ситуацію як могли.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокЮля і Тарас (скріншот)

Раптово Решетник приніс Цимбалюку смартфон. Йому телефонувала дівчина, яка представилася як Надюшка. Тарас перервав знайомство з Юлією та продовжив говорити телефоном.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокНадюшка з "Холостяка" (скріншот)

Надін запропонувала йому авантюру. Вони почали знайомство, дівчина ставила питання, а "Холостяк" відповідав.

Тарас жартував, розмова була легкою та кумедною. Сам він зазначив, що незручних пауз та поганих питань не було. Потім Цимбалюк пішов шукати Надію, вони фліртували та багато сміялися. Зустріч була ніжною, актор зазначив, що дівчина дуже яскрава.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокНадін і Тарас (скріншот)

Дівчині 26 років, вона модель. Надя зізналася, що раніше комплексувала через свій зріст, але нині не боїться критики та вміє себе захистити.

Учасниця на лімузині та перший конфлікт

А потім до телефонної будки під'їхав лімузин. На його даху ефектно лежала наступна учасниця. Такий "вихід" вразив Цимбалюка і неприємно здивував Надін.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокПерший епізод "Холостяка" (скріншот)

На даху лімузина була Іра. Між нею та Надін одразу спалахнули суперечки. І це розчарувало Тараса, напруга в повітрі йому не сподобалася. Втрьох вони сіли в салон автівки та вирушили до місця церемонії.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокКадр з "Холостяка" (скріншот)

Ірині 27 років, вона - івент-менеджерка. Дівчина розповіла, що дуже захотіла потрапити на проект, коли дізналася, що героєм буде саме Цимбалюк.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокІра з "Холостяка" (скріншот)

Знайомство було недовгим. Іра та Надін пішли до інших дівчат, які вже встигли познайомитися з Тарасом. Їхні суперечки продовжилися і там. Надін була незадоволена тим, що Іра "увірвалася" в її розмову з "Холостяком". А івент-менеджерка була задоволена тим, що зуміла ефектно з'явитися на шоу.

Нова "четвірка"

Наступними до Тараса їхали ще четверо дівчат. В салоні авто вони почали знайомитися між собою, учасниця, яка представилася як Віточка, привернула до себе увагу.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокУчасниці "Холостяка" (скріншот)

Дівчата підготували для Тараса подарунки:

  • відвертість - факт про себе
  • сорочка для Цимбалюка
  • яскрава поява з табуретом
  • торт.

Цимбалюк мав обрати сюрприз, який заінтригував його найбільше. І першою до нього вийшла 28-річна Надія, яка вигадала для нього подарунок з табуретом. Власниця салону красу вирішила показати, що зріст - не головне.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокПерша серія "Холостяка" (скріншот)

Тарас оцінив ефектну появу. Він зазначив, що у Надії гарне почуття гумору і вона його вразила.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокНадія з "Холостяка" (скріншот)

Далі до Цимбалюка вийшла Юля. Дівчина, зазначив одразу "Холостяк", має дуже гарні очі. Її подарунком була відвертість - загадкова "коробочка" з маленькою іграшковою машинкою.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокЮля з "Холостяка" (скріншот)

Вона дала Цимбалюку конверт з відвертим зізнанням, але попросила його відкривати потім, не під час знайомства з нею. Це заінтригувало Тараса. Юлі 27 років, вона - менеджерка з логістики.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокУчасниця "Холостяка" (скріншот)

Потім до Тараса вийшла 26-річна Віточка, яка підготувала для нього подарунок-сорочку. Дівчина популяризує українську культуру.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокВіточка з "Холостяка" (скріншот)

Вона вишила для Цимбалюка особливу сорочку з мотивами його рідного міста. І це приємно вразило "Холостяка".

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокВіточка і Тарас (скріншот)

Четвертою вийшла дівчина, яка принесла Цимбалюку торт. Вона знала, що Тарас хотів цей десерт. Катеринці, саме так вона представилася, 28 років. Вона - кондитер, і вважає себе "солодкою дівчинкою".

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокКатеринка з "Холостяка" (скріншот)

Цимбалюк зробив їй чимало компліментів. Він зазначив, що був радий із нею познайомитися. Разом вони скуштували торт, момент був романтичним.

Знайомство з "перчинкою" та незвичайний подарунок

А потім Тараса запросили на другий поверх. Там на нього чекала Ніколетта, яка вигадала незвичайний сюрприз. Вона запропонувала "Холостяку" зробити тату.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокНіколетта з "Холостяка" (скріншот)

Тарас вагався та не одразу погодився "набивати" собі малюнок. А ось дівчина вирішила зробити це першою. При цьому вона розповіла Цимбалюку, що у неї вже є чимало тату, але їх побачать не всі.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокНіколетта і Тарас (скріншот)

Дівчині 29 років. Вона працює разом зі своїми батьками в туристичній компанії, це - сімейна справа, якій вже 30 років. Після розмови з Ніколеттою Тарас все ж наважився зробити тату і собі.

Малюнки не були парними. Цимбалюк обрав свій ескіз, який йому "набили" на руці. А дівчині зробили тату на животі. Розмова була відвертою, Тарас і Ніколетта довго говорили, а після поділилися приємними враженнями від знайомства.

Коли Цимбалюк йшов на перший поверх, він побачив світло в одній з кімнат. Там на нього чекала ще одна учасниця, яка ховалася за своїм малюнком - 29-річна художниця Анастасія, яка виховує двох дітей.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокУчасниця "Холостяка" Анастасія (скріншот)

Вона подарувала йому полотно, на якому зобразила мотанку-берегиню. Ефектний презент вразив Тараса. А потім Анастасія заінтригувала актора словами про те, що пише власні портрети в стилі "ню".

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокНовий випуск "Холостяка" (скріншот)

Третя "четвірка"

Серед чотирьох дівчат, які наступними їхали на зустріч, привернула увагу Іра. Їй 26 років, вона - модель. Її капелюх одразу зацікавив учасниць.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокУчасниці "Холостяка" (скріншот)

"Четвірка" підготувала для Тараса фотографії, за якими він мав визначити, яка ідея йому подобається найбільше. На Цимбалюка чекали світлини з декольте, капелюшком, ключицями та пустий конверт без картки.

Першою до "Холостяка" вийшла Іра. Вона здивувала Тараса своїм капелюшком та запропонувала йому пограти в асоціації.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокІрина з "Холостяка" (скріншот)

Все пішло не за планом дівчини, Тарас жартував, але його відповіді руйнували ідею Іри. Втім, вона не дратувалася й зуміла вразити актора своєю оригінальністю.

Другою вийшла 30-річна лікар-косметолог Оксана, яка не робила фото. Вона зазначила, що дарувати якісь презенти під час знайомства - трошки дивно. Розмова була дуже короткою, Тарас швидко запропонував їй пройти до зали з іншими учасниці.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокОксана з "Холостяка" (скріншот)

Потім до Цимбалюка вийшла 27-річна Дар'я, яка працює особистою помічницею та танцює. Спочатку вона зніяковіла та назвалася Тарасом, що насмішило "Холостяка".

Але потім Дар'я себе опанувала та подарувала йому дуже пікантний подарунок - віяло з її фото. Образ дівчини та її сюрприз сподобалися Тарасу.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокДар'я з "Холостяка" (скріншот)

Останньою з цієї "четвірки" вийшла 31-річна Наталя - провідна інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям. Вона майор служби цивільного захисту.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокУчасниця "Холостяка" (скріншот)

Дівчина побачила Тараса, коли той знімався в серіалі. Вона помітно хвилювалася, але викликала в актора велику повагу, коли той почув про її професію. Наталя передала йому подяку від свого відділення ДСНС.

Тарас особисто провів дівчину до зали з усіма дівчатами. І це змусило учасниць хвилюватися, бо здавалося, що він обрав собі фаворитку.

Креативне знайомство та нова "трійка"

Потім "Холостяку" передали запрошення "у подорож". На Тараса чекала Ірина, вона вигадала цікаве знайомство - в авто перед екраном, такий собі кінотеатр, в якому дівчина показала йому важливі локації.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокІра з "Холостяка" (скріншот)

Підприємиці 30 років, вона має бренд купальників та веде блог. Дівчина багато подорожує і мріє про весілля на Комо. Іра показувала Тарасу кадри з різних міст та мала цікавий "реквізит" для створення максимального вайбу подорожей. Ця ідея сподобалася Цимбалюку.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокУчасниця "Холостяка" (скріншот)

Наступна "трійка" дівчат мала подарувати Цимбалюку перше враження незвичайним сюрпризом. Учасниці передали йому хустки, на які вони нанесли свої парфуми.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокПерша серія "Холостяка" (скріншот)

Під час зйомок почалася злива, тому Цимбалюк не міг зустрічати дівчат на вулиці. Йому передали хустки з парфумами. Дівчата спробували "розповісти" про себе ароматами.

Тараса зацікавили парфуми, в кожному він знайшов щось незвичайне. Він запросив на знайомство одразу трьох дівчат.

Першою зайла Дар'я, їй 28 років і вона власниця весільної агенції. Дівчина мріє про казкове кахання та весілля, а тому вона подарувала Цимбалюку бутоньєрку.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокДар'я з "Холостяка" (скріншот)

Другою про себе розповіла 29-річна дизайнерка Христина. Вона зазначила, що їй не вистачило камерності для знайомства.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокХристина з "Холостяка" (скріншот)

А третьою "Холостяку" представилася 30-річна Таня, фахівець з закупівель. Вона розповіла, що легко може уявити канікули з Тарасом та як вона повезе його до себе в село.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокТаня з "Холостяка" (скріншот)

Цимбалюку найбільше сподобався парфум Тані. А ось Христина була незадоволена тим, що так і не зуміла особисто поговорити з Тарасом. На щастя, згодом вона отримала можливість більше про себе розповісти. Виявилося, що дівчина створює одяг, який носять Тіна Кароль та Леся Нікітюк.

Знайомство Тараса одразу з трьома дівчатами було трошки напруженим. Учасниці трохи засмутилися, адже не змогли поговорити з ним тет-а-тет. А ось інших дівчат це потішило.

Всі учасниці, які зібралися в одній залі, почали сваритися. Вони сперечалися через те, що хтось міг прийти на реаліті за піаром. Атмосфера була напруженою.

Знайомство з близнючками

Потім Цимбалюк зустрів ще одну дівчину - Анастасію, яка прийшла на знайомство не у вечірній сукні, а у джинсах та звичайному топі.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокАнастасія на "Холостяку" (скріншот)

Дівчина поставила Тарасу декілька питань, а потім раптово пішла та сіла в авто. Цимбалюк був здивований, але ще більше його ошелешило, коли він побачив, хто до нього вийшов.

Учасниця "Холостяка" - 27-річна блогерка Аня, а першою з Тарасом говорила її сестра-близнючка.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокАня з "Холостяка" (скріншот)

Далі на Тараса чекала ще одна "четвірка" дівчат. Вони записали для нього аудіо, він мав спочатку "познайомитися" з їхніми голосами та почути зізнання про їхні "темні сторони".

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокУчасниці "Холостяка" (скріншот)

Спочатку редставилася Таня, їй 25 років і вона керівниця відділу SMM. Її темна сторона, як виявилося, проявляється в ліжку. І це зацікавило Тараса. З дівчатами вона поводилося зухвало і визнала, що навмисно хотіла їх розізлити.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокТаня з "Холостяка" (скріншот)

Далі до Тараса вийшла Віка. Вона дуже розхвилювалася і ледь тримувала сльози. Втім, це розчулило "Холостяка", тому знайомство було романтичним.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокВіка з "Холостяка" (скріншот)

Останньою вийшла Діана. Вона була знайома з Тарасом до реаліті.

&quot;Холостяк&quot; з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварокДіана з "Холостяка" (скріншот)

А хто отримає перші троянди - можна буде побачити у новому випуску.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Новини шоу-бізнесу Тарас Цимбалюк Зірки шоу-бізнесу
Новини
Трамп і Зеленський зустрілися у Білому домі: все, що відомо на зараз
Трамп і Зеленський зустрілися у Білому домі: все, що відомо на зараз
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів