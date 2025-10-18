Выехала на крыше лимузина и стала мемом: Ира из "Холостяка" ответила на шутки в сети
Участница нового "Холостяка" с Тарасом Цымбалюком, 27-летняя организатор ивент-мероприятий Ирина, запомнившаяся зрителям эффектным появлением на шоу, уже стала звездой сети. Девушка спровоцировала настоящую волну мемов.
Как сообщает РБК-Украина, на своей странице в Threads Ира уже отреагировала на шутки и поделилась новыми смешными постами.
Как участница "Холостяка" отреагировала на мемы
Так, сразу во время премьеры первого выпуска сеть "взорвалась" шутками об Ире, которая "ворвалась" на знакомство Цымбалюка с Надин. Девушка подъехала к месту встречи верхом на лимузине. И это поразило как самого Тараса, так и зрителей.
Ира из "Холостяка" (скриншот)
Сцену с появлением участницы "нарезали" на мемы. В частности, были шутки про "Шахеды".
Мемы об участнице "Холостяка" (скриншоты)
И оказалось, что Ирина совсем не растерялась от такого внимания. Наоборот, она отреагировала на мемы и не скрывала, что ее тоже развеселили все смешные картинки.
"Да, это я та самая девушка на лимузине. Как вам такой выход?" - написала она.
Реакция Иры (скриншот)
Также девушка уже "тегнула" Цымбалюка и пошутила, что ее появление на крыше лимузина могло "переплюнуть" акцию с лимонами, которую устроил Монобанк.
Ира из "Холостяка" отреагировала на мемы (скриншот)
Также этот момент отдельно "запостили" на странице "Холостяка" в Instagram. Под ним юзеры активно комментируют как само появление Иры, так и весь проект. Комментаторы пишут:
- "Когда сказали что на вечеринке будет твой бывший и что бы ты не привлекала внимания"
- "А толку от такого появления? Ей эфирного времени вообще не выделили. Запомнилась лишь тем, что лимузин собой протерла"
- "Да ну ее в баню, я вчера пол ночи те мемы смотрела и сегодня продолжаю. У меня обработка висит, клиенты ждут"
- "Благодарим всем тредоам за повод для мемов"
- "А мне она понравилась"
- "Это как баклажан на кассовой ленте".
Вас может заинтересовать
- Что известно обо всех участницах "Холостяка", которых показали в первой серии
- Как Артем Милевский возмутил критикой участниц "Холостяка"
- Кто победит в новом "Холостяке", по мнению блогера Беспалова