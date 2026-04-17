"Випадковий пасажир", що розірвав "Динамо": з ким "Шахтар" побореться за фінал Ліги конференцій

Як "орли" здолали "фіалок"

Англійці у чвертьфіналі пройшли італійську "Фіорентину". Ключовим у протистоянні став перший матч у Лондоні, який завершився розгромною перемогою господарів – 3:0.

Матч-відповідь у Флоренції перетворився на формальність вже на 17-й хвилині, коли гості відкрили рахунок зусиллями Ісмаїли Сарра. Після голу сенегальця "Фіорентині" треба було забивати вже чотири м'ячі. Сил вистачило лише на два – 2:1.

Таким чином, до півфіналу вийшли англійці.

Як "Крістал Пелас" опинився в Лізі конференцій

Цікаво, що лондонський клуб опинився у ЛК через збіг обставин.

У травні минулого року "Крістал Пелас" здобув свій перший великий трофей за 120-річну історію: у фіналі Кубка Англії переграв "Манчестер Сіті" (1:0). Завдяки цьому "орли" вперше в історії здобули право зіграти в єврокубках. Вони здобули пряму путівку до групового етапу Ліги Європи.

Однак перед стартом єврокубкового сезону "Крістал Пелас" втратив місце у ЛЄ. УЄФА понизив клуб у Лігу конференцій.

Справа в тому, що головний акціонер клубу американський бізнесмен Джон Текстор (володіє 43% акцій "Пелас") є власником більшості акцій французького "Ліона" (77%), який теж пробився в ЛЄ.

Згідно з правилами УЄФА, клуби, що належать одній особі або організації, не можуть змагатися в одних єврокубкових змаганнях. Французька команда мала пріоритетність, оскільки посіла вищу позицію у національному чемпіонаті – 6-те місце в Лізі 1 проти 12-го "Крістал Пелас" в АПЛ.

Англійський клуб оскаржив це рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS), але програв справу.

Як англійці грали у євросезоні

"Крістал Пелас" пробився у основний етап Ліги конференцій через раунд плей-офф, непросто здолавши норвезький "Фредрікстад" (1:0, 0:0).

На загальному турнірі фінішував на 10-й сходинці. У шести матчах англійці здобули три перемоги, одного разу зіграли внічию та двічі програли. Серед тих, кого перемогли лондонці – київське "Динамо". З "біло-синіми" вони зустрілися в гостьовому матчі вже в стартовому турі та без особливих проблем переграли з рахунком 2:0.

Матчі "Крістал Пелас" в основному раунді ЛК:

"Динамо" (Україна) – 2:0 (виїзд)

АЕК (Кіпр) – 0:1 (вдома)

АЗ (Нідерланди) – 3:1 (вдома)

"Страсбур" (Франція) – 1:2 (виїзд)

"Шелбурн" (Ірландія) – 3:0 (виїзд)

"КуПС" (Фінляндія) – 2:2 (вдома)

Матч "Динамо" - "Крістал Пелас" у основному раунді ЛК (фото: ФК "Динамо")

До повноцінного плей-офф треба було пробиватися через стикові матчі. Тут англійці пройшли боснійський "Зріньскі" (1:1, 2:0). В 1/8 фіналу – взяли важкий реванш у кіпрського АЕК (0:0, 2:1 – у додатковий час). А після успіху з "Фіорентиною" у чвертьфіналі – вийшли на "Шахтар".

Коли і де відбудуться матчі

Перший півфінальний поєдинок "Шахтар" зіграє на номінально домашній арені у польському Кракові. Він відбудеться 30 квітня. А за тиждень – 7 травня суперники зійдуться в Лондоні.

Іншу путівку у фінал розіграють між собою іспанський "Райо Вальєкано" та французький "Страсбур".

Вирішальний матч турніру пройде 27 травня на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу.