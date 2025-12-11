Від мюзиклу до "попси": Винник пояснив, чому проміняв Голлівуд на Україну

За словами виконавця, рішення будувати кар'єру в Україні було не прагматичним, а глибоко внутрішнім.

До переїзду в Україну Винник багато років працював у Європі, зокрема у провідних мюзиклах.

Він розповів, що по-справжньому відчув успіх після прем'єри "Знедолених" у 2003 році, де виконав головну роль Жана Вальжана.

"Це була вершина мюзиклового світу. Головна роль, повні зали, тисячі глядачів щоразу", - пояснив співак.

За його словами, після прем’єри вся Німеччина була заклеєна афішами з його ім’ям, а преса активно писала про "норвежця Олега Винника", не знаючи, що він українець.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

"Тоді в мене в гримерці завжди висів український прапор. А українські журналісти шукали мене через посольство - кілька місяців", - пригадав артист.

Попри стрімке зростання популярності, саме тоді Винник почав писати власні пісні.

"Я не міг із цим жити спокійно. Виступаєш перед двома тисячами людей, злазиш зі сцени - і біжиш до піаніно записувати мелодію на телефон", - поділився він.

Невдовзі виконавець отримав нові топові ролі в мюзиклах - зокрема у "Елізабет", де зіграв Смерть понад 300 разів. Але думками він вже був не в Європі.

"Я чітко бачив себе з українськими піснями перед своїми людьми. Це не була мрія - це було відчуття", - зазначив Олег.

У 2006 році співакові відкрилися ще більші можливості: його запрошували у Лондон, на Бродвей та навіть на кастинг у фільмі "Парфумер".

"Мене запрошували грати Жана Вальжана в Лондоні, були серйозні переговори, кастинг на головну роль у кіно. Але я відмовився", - розповів артист.

Причина була проста - на той момент у нього вже був готовий україномовний альбом.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Я вже не міг від цього втекти. Я знав, що маю співати для українців", - наголосив Винник.

За його словами, європейські колеги не розуміли такого рішення.

"Вони крутили пальцем біля скроні й казали, що з такими даними треба робити світову кар’єру, а не йти в "попсу", - зізнався виконавець.

Після повернення в Україну він зіткнувся з нерозумінням уже з боку вітчизняних продюсерів.

"Мені прямо говорили: пісні хороші, але українською це нікому не потрібно - треба перекладати російською", - пригадує Винник.

Артист визнав, що тоді частково пішов на компроміс, адже український шоубізнес був майже повністю російськомовним.

"Я пішов тим шляхом, який диктував ринок. Але самого шоубізнесу я не люблю й досі не вірю в нього", - заявив Винник.

Він додав, що для нього музика завжди була не бізнесом, а покликанням.

"Мені не треба нікуди рватися. Я просто виходжу до людей і співаю те, що мені Бог дає", - підсумував Олег Винник.