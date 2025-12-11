Від мюзиклу до "попси": Винник пояснив, чому проміняв Голлівуд на Україну

Український співак Олег Винник пояснив, чому, маючи успішну кар'єру в Німеччині та реальні перспективи у Лондоні й навіть Голлівуді, свого часу свідомо обрав шлях українського артиста.
Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
За словами виконавця, рішення будувати кар'єру в Україні було не прагматичним, а глибоко внутрішнім.
До переїзду в Україну Винник багато років працював у Європі, зокрема у провідних мюзиклах.
Він розповів, що по-справжньому відчув успіх після прем'єри "Знедолених" у 2003 році, де виконав головну роль Жана Вальжана.
"Це була вершина мюзиклового світу. Головна роль, повні зали, тисячі глядачів щоразу", - пояснив співак.
За його словами, після прем’єри вся Німеччина була заклеєна афішами з його ім’ям, а преса активно писала про "норвежця Олега Винника", не знаючи, що він українець.
"Тоді в мене в гримерці завжди висів український прапор. А українські журналісти шукали мене через посольство - кілька місяців", - пригадав артист.
Попри стрімке зростання популярності, саме тоді Винник почав писати власні пісні.
"Я не міг із цим жити спокійно. Виступаєш перед двома тисячами людей, злазиш зі сцени - і біжиш до піаніно записувати мелодію на телефон", - поділився він.
Невдовзі виконавець отримав нові топові ролі в мюзиклах - зокрема у "Елізабет", де зіграв Смерть понад 300 разів. Але думками він вже був не в Європі.
"Я чітко бачив себе з українськими піснями перед своїми людьми. Це не була мрія - це було відчуття", - зазначив Олег.
У 2006 році співакові відкрилися ще більші можливості: його запрошували у Лондон, на Бродвей та навіть на кастинг у фільмі "Парфумер".
"Мене запрошували грати Жана Вальжана в Лондоні, були серйозні переговори, кастинг на головну роль у кіно. Але я відмовився", - розповів артист.
Причина була проста - на той момент у нього вже був готовий україномовний альбом.
Я вже не міг від цього втекти. Я знав, що маю співати для українців", - наголосив Винник.
За його словами, європейські колеги не розуміли такого рішення.
"Вони крутили пальцем біля скроні й казали, що з такими даними треба робити світову кар’єру, а не йти в "попсу", - зізнався виконавець.
Після повернення в Україну він зіткнувся з нерозумінням уже з боку вітчизняних продюсерів.
"Мені прямо говорили: пісні хороші, але українською це нікому не потрібно - треба перекладати російською", - пригадує Винник.
Артист визнав, що тоді частково пішов на компроміс, адже український шоубізнес був майже повністю російськомовним.
"Я пішов тим шляхом, який диктував ринок. Але самого шоубізнесу я не люблю й досі не вірю в нього", - заявив Винник.
Він додав, що для нього музика завжди була не бізнесом, а покликанням.
"Мені не треба нікуди рватися. Я просто виходжу до людей і співаю те, що мені Бог дає", - підсумував Олег Винник.
