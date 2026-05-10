Головна » Розваги » Шоу бізнес

Винник підтримав Приходько та видав заяву про російську: "Чому я не можу нею розмовляти?"

15:12 10.05.2026 Нд
2 хв
Артист висловився про скандал зі скасуванням концерту співачки
aimg Іванна Пашкевич
Винник підтримав Приходько та видав заяву про російську: "Чому я не можу нею розмовляти?" Олег Винник та Анастасія Приходько (колаж РБК-Україна)
Співак Олег Винник, який нині живе в Німеччині, пояснив, чому продовжує говорити російською, та прокоментував скандал навколо Анастасії Приходько, якій скасували концерт після заяви про "київську російську мову".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виконавця для Власть vs Влащенко.

Більше цікавого: "Забрехався хлопець". Приходько рознесла Винника за поведінку під час війни

Останнім часом артист дедалі частіше звертається до аудиторії російською мовою, а також не перекладає українською свої старі хіти.

Через це його критикують у мережі, однак сам Винник вважає, що мова не повинна ставати приводом для ворожнечі.

"Я хочу, щоб це почуло багато людей. Якщо я можу говорити російською, то чому я не повинен нею розмовляти?" - сказав Винник.

Окремо співак висловився про Анастасію Приходько, яка нещодавно опинилася в центрі скандалу після заяви, що розмовляє "київською російською мовою".

Винник підтримав Приходько та видав заяву про російську: &quot;Чому я не можу нею розмовляти?&quot;Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Після цих слів її концерт у Чернівцях скасували. Винник став на бік артистки та заявив, що поважає її позицію.

"Я Настю люблю і поважаю. Я не можу про неї нічого поганого сказати. Те, що в неї такий характер - а чому ні? Вона не боїться, вона це каже. Тепер їй скасовують концерти", - прокоментував артист.

"Друзі, воно пройде та викоріниться з української землі, але через років 50 - 100. Нехай мене засуджують, як завгодно, я вже до цього звик. Я навпаки б спілкувався цією мовою, співав пісні, і ніколи б у житті не забороняв, щоб більше людей почуло", - додав він.

Водночас Винник визнав, що Росія є країною-агресоркою, а Володимир Путін - воєнним злочинцем.

Однак артист наголосив, що, на його думку, російська мова не належить Кремлю і не зникне навіть після завершення війни.

Нагадаємо, раніше на РБК-Україна Life вийшло велике інтерв’ю Олега Винника з журналісткою Юлією Гаюк.

У розмові артист розповів про виїзд з України, стан здоров’я тоді й зараз, життя в Німеччині, можливе повернення додому, а також російськомовну творчість і ставлення до української мови.

Вакцину проти хантавірусу розробляють роками через брак фінансування, - NYT
