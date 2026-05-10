ua en ru
Вс, 10 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Винник поддержал Приходько и выдал заявление о русском: "Почему я не могу на нем разговаривать?"

15:12 10.05.2026 Вс
2 мин
Артист высказался о скандале с отменой концерта певицы
aimg Иванна Пашкевич
Винник поддержал Приходько и выдал заявление о русском: "Почему я не могу на нем разговаривать?" Олег Винник и Анастасия Приходько (коллаж РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Певец Олег Винник, который сейчас живет в Германии, объяснил, почему продолжает говорить на русском, и прокомментировал скандал вокруг Анастасии Приходько, которой отменили концерт после заявления о "киевском русском языке".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью исполнителя для Власть vs Влащенко.

Больше интересного: "Забрехался парень". Приходько разнесла Винника за поведение во время войны

В последнее время артист все чаще обращается к аудитории на русском языке, а также не переводит на украинский свои старые хиты.

Из-за этого его критикуют в сети, однако сам Винник считает, что язык не должен становиться поводом для вражды.

"Я хочу, чтобы это услышало много людей. Если я могу говорить на русском, то почему я не должен на нем разговаривать?" - сказал Винник.

Отдельно певец высказался об Анастасии Приходько, которая недавно оказалась в центре скандала после заявления, что разговаривает на "киевском русском языке".

Винник поддержал Приходько и выдал заявление о русском: &quot;Почему я не могу на нем разговаривать?&quot;Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

После этих слов ее концерт в Черновцах отменили. Винник стал на сторону артистки и заявил, что уважает ее позицию.

"Я Настю люблю и уважаю. Я не могу о ней ничего плохого сказать. То, что у нее такой характер - а почему нет? Она не боится, она это говорит. Теперь ей отменяют концерты", - прокомментировал артист.

"Друзья, оно пройдет и искоренится с украинской земли, но через лет 50 - 100. Пусть меня осуждают, как угодно, я уже к этому привык. Я наоборот бы общался на этом языке, пел песни, и никогда бы в жизни не запрещал, чтобы больше людей услышало", - добавил он.

В то же время Винник признал, что Россия является страной-агрессором, а Владимир Путин - военным преступником.

Однако артист подчеркнул, что, по его мнению, русский язык не принадлежит Кремлю и не исчезнет даже после завершения войны.

Напомним, ранее на РБК-Украина Life вышло большое интервью Олега Винника с журналисткой Юлией Гаюк.

В разговоре артист рассказал о выезде из Украины, состоянии здоровья тогда и сейчас, жизни в Германии, возможном возвращении домой, а также русскоязычном творчестве и отношении к украинскому языку.

Еще больше интересного:

"Судный день наступит": Винник заявил, что не просил "прощать россиян"

Без Винника не то? Таюне оценила современный украинский шоубизнес

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Анастасия Приходько Олег Винник Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
Новости
Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, - NYT
Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, - NYT
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"