ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Он известный человек". Рамина объяснила, почему скрывает имя любимого-военного

Вторник 25 ноября 2025 17:52
UA EN RU
"Он известный человек". Рамина объяснила, почему скрывает имя любимого-военного Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Журналистка и блогер Рамина Эсхакзай рассказала, почему не раскрывает имя своего избранника, который сейчас служит в рядах ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Рамины Harpers Bazaar.

Почему Рамина скрывает любимого-военного

Она призналась, что ее парень известный в военной сфере. Вокруг их отношений неоднократно появлялись разнообразные слухи.

"Да, он известный человек, уважаемый военный. Уже писали, что я как-то связана с "Азовом", потому что мне удалось взять интервью у бойцов этой бригады во время их службы. Потом, когда я поехала на Змеиный, то, по сплетням, уже была с кем-то с ГУР", - поделилась она.

Рамина объяснила, что на фоне различных спекуляций скрывать имя возлюбленного - это исключительно вопрос безопасности.

&quot;Он известный человек&quot;. Рамина объяснила, почему скрывает имя любимого-военногоПочему Рамина скрывает бойфренда (фото: instagram.com/raminalalala)

Чем занимается возлюбленный Рамины

По словам блогерши, партнер прошел большой путь от пехотинца до командира.

"Я на самом деле восхищаюсь им. Простой парень из села, который всего достиг своей кровью и потом. Если бы не война, мы бы никогда с ним не встретились", - рассказала она.

Она также подчеркнула, что нежелание ее любимого выходить в публичное пространство связано не с приватностью, а с соображениями безопасности обоих.

"Сейчас безопасность превыше всего. И еще есть моменты сплетен: когда человек неутомимо работает и достигает успеха, сразу же могут начать говорить: "О, это он с Раминой, поэтому и командир". Или что я с ним ради собственной выгоды. Обесценивание - к сожалению, одна из реалий нашей обыденности", - поделилась она.

&quot;Он известный человек&quot;. Рамина объяснила, почему скрывает имя любимого-военногоПарень Рамины (фото: instagram.com/raminalalala)

Блогерша также раскрыла, какие черты ей нравятся в любимом больше всего. Он восхищается ее красотой и смелостью, а она называет его супергероем.

"Когда я сказала, что хочу поехать в Афганистан, он воскликнул: "Вау, это моя девушка!" Кто-то боится куда-то ехать, а я еду по собственному желанию - и в Изюм, и в Афганистан. Мне тоже очень импонирует его красота и мужество. Он для меня как супергерой из фильма, но реальный", - рассказала она.

Что известно об отношениях Рамины с военным

Ранее журналистка рассказывала, что познакомилась с бойфрендом благодаря экс-жениху Евгению Пронину, который посоветовал взять у него интервью.

Впервые о любви с военным она заговорила в апреле прошлого года. С тех пор она лишь изредка делилась подробностями отношений или совместными фото, на которых скрывала его лицо.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Альтернативы не будет. Европа решила работать с мирным планом США, - Стармер
Альтернативы не будет. Европа решила работать с мирным планом США, - Стармер
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины