"Він вартий кожного цента": співвласник "Інтер Майямі" розсекретив космічну зарплату Мессі

Капітал замість звичайної зарплати

38-річний аргентинець минулого року пролонгував угоду з "чаплями" ще на три сезони, що дозволить йому виступати в США до 40-річного віку. Як з'ясувалося, річні витрати клубу на Мессі становлять від 70 до 80 мільйонів доларів.

Ця сума включає не лише прямі виплати, а й так звані "equity rights" – право на частку в капіталі клубу після завершення кар'єри. За словами Маса, такі інвестиції цілком виправдані.

"Я плачу Лео ці гроші – і він вартий кожного цента. Враховуючи все, що він приніс клубу та лізі, це справедлива ціна" – наголосив бізнесмен.

Нова фінансова стратегія

Для фінансування контракту Мессі та його зіркових партнерів – Луїса Суареса та Родріго Де Пауля – керівництво відмовилося від класичної моделі доходів. Якщо для більшості топ-клубів світу критично важливими є гроші від медіаправ, то для "Інтер Маямі" вони становлять лише 2% виручки.

Натомість 55% доходів приносять комерційні угоди та світові бренди. Завдяки "ефекту Мессі" ринкова вартість клубу лише за 2025 рік зросла на 22%, сягнувши позначки у 1,45 млрд доларів.

Успішна бізнес-модель підкріплюється й спортивними результатами. Минулого сезону "Інтер Маямі" вперше в історії здобув Кубок МЛС. З цієї нагоди у четвер, 5 березня, команда відвідала Білий дім. Під час прийому Ліонель Мессі та Хорхе Мас вручили іменну ігрову футболку президенту США Дональду Трампу.

Ліонель Мессі та Хорхе Мас вручили Дональду Трампу іменну футболку "Інтер Майямі" (фото: x.com/InterMiamiCF)