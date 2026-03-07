"Он стоит каждого цента": совладелец "Интер Майями" рассекретил космическую зарплату Месси

Капитал вместо обычной зарплаты

38-летний аргентинец в прошлом году пролонгировал соглашение с "цаплями" еще на три сезона, что позволит ему выступать в США до 40-летнего возраста. Как выяснилось, годовые расходы клуба на Месси составляют от 70 до 80 миллионов долларов.

Эта сумма включает не только прямые выплаты, но и так называемые "equity rights" - право на долю в капитале клуба после завершения карьеры. По словам Маса, такие инвестиции вполне оправданы.

"Я плачу Лео эти деньги - и он стоит каждого цента. Учитывая все, что он принес клубу и лиге, это справедливая цена", - отметил бизнесмен.

Новая финансовая стратегия

Для финансирования контракта Месси и его звездных партнеров - Луиса Суареса и Родриго Де Пауля - руководство отказалось от классической модели доходов. Если для большинства топ-клубов мира критически важны деньги от медиаправ, то для "Интер Майами" они составляют лишь 2% выручки.

Зато 55% доходов приносят коммерческие сделки и мировые бренды. Благодаря "эффекту Месси" рыночная стоимость клуба только за 2025 год выросла на 22%, достигнув отметки в 1,45 млрд долларов.

Успешная бизнес-модель подкрепляется и спортивными результатами. В прошлом сезоне "Интер Майами" впервые в истории завоевал Кубок МЛС. По этому случаю в четверг, 5 марта, команда посетила Белый дом. Во время приема Лионель Месси и Хорхе Мас вручили именную игровую футболку президенту США Дональду Трампу.

Лионель Месси и Хорхе Мас вручили Дональду Трампу именную футболку "Интер Майями" (фото: x.com/InterMiamiCF)