UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Він ні на що не реагує": Луческу ввели у штучну кому, родина терміново збирається в Бухаресті

17:35 05.04.2026 Нд
2 хв
Організм видатного тренера перестав справлятися, його підключили до систем штучного підтримання життя
aimg Андрій Костенко
Мірча Луческу (фото: Getty Images)

Легендарний румунський фахівець, чиє ім'я в Україні стало синонімом цілої футбольної епохи, перебуває у стані медикаментозного сну. Після гострого інфаркту та складної операції стан Мірчі Луческу різко погіршився. Поки лікарі намагаються стабілізувати роботу серця, найближчі люди тренера терміново прибувають до лікарні.

Жахливі деталі з реанімації

Технічний директор Федерації футболу Румунії Міхай Стойкіце став одним із небагатьох, хто зміг потрапити до палати інтенсивної терапії. Його свідчення малюють картину повної безпорадності перед хворобою.

"Він не може говорити. Він перебуває у стані індукованої коми, щоб допомогти організму впоратися. Я просто дивився на нього... Він ні на що не реагує. Це природно в такому стані. Він повністю підключений до апаратів. Дай Боже йому сил вижити, це зараз єдине, що важливо", - розповів емоційно пригнічений Стойкіце.

На межі витривалості

Медична хроніка останніх днів нагадує зведення з фронту. 3 квітня Луческу пережив гострий інфаркт міокарда прямо в лікарні. Щоб повернути тренера до життя, лікарям довелося тричі проводити реанімаційні процедури прямо на операційному столі. Для відновлення прохідності коронарних артерій фахівці встановили вже п'ятий за рахунком стент.

Здавалося, криза минула, але в ніч на неділю серцевий ритм знову став некерованим. Аритмії стали настільки важкими, що пацієнта терміново перевели до відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Родина збирається в лікарні

Поруч із Луческу зараз перебуває його дружина Нелі та онука Марілу. Його єдиний син Разван Луческу, який зараз очолює грецький ПАОК, має вилетіти до Бухареста одразу після вечірньої гри свого клубу проти "Панатінаїкоса".

"Іноді рахунок на табло не має значення, і єдина перемога, за яку ми боремося, – це перемога життя. Бийтеся, пане Луческу!" - закликала прес-служба збірної Румунії.

Раніше ми писали, що легіонери УПЛ масово провалили плей-офф відбору ЧС-2026.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
