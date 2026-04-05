"Він ні на що не реагує": Луческу ввели у штучну кому, родина терміново збирається в Бухаресті

Жахливі деталі з реанімації

Технічний директор Федерації футболу Румунії Міхай Стойкіце став одним із небагатьох, хто зміг потрапити до палати інтенсивної терапії. Його свідчення малюють картину повної безпорадності перед хворобою.

"Він не може говорити. Він перебуває у стані індукованої коми, щоб допомогти організму впоратися. Я просто дивився на нього... Він ні на що не реагує. Це природно в такому стані. Він повністю підключений до апаратів. Дай Боже йому сил вижити, це зараз єдине, що важливо", - розповів емоційно пригнічений Стойкіце.

На межі витривалості

Медична хроніка останніх днів нагадує зведення з фронту. 3 квітня Луческу пережив гострий інфаркт міокарда прямо в лікарні. Щоб повернути тренера до життя, лікарям довелося тричі проводити реанімаційні процедури прямо на операційному столі. Для відновлення прохідності коронарних артерій фахівці встановили вже п'ятий за рахунком стент.

Здавалося, криза минула, але в ніч на неділю серцевий ритм знову став некерованим. Аритмії стали настільки важкими, що пацієнта терміново перевели до відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Родина збирається в лікарні

Поруч із Луческу зараз перебуває його дружина Нелі та онука Марілу. Його єдиний син Разван Луческу, який зараз очолює грецький ПАОК, має вилетіти до Бухареста одразу після вечірньої гри свого клубу проти "Панатінаїкоса".

"Іноді рахунок на табло не має значення, і єдина перемога, за яку ми боремося, – це перемога життя. Бийтеся, пане Луческу!" - закликала прес-служба збірної Румунії.