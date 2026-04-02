ua en ru
Сб, 04 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Поза бортом мундіалю: легіонери УПЛ масово провалили плей-офф відбору ЧС-2026

17:20 02.04.2026 Чт
2 хв
Березневі матчі стали фатальними не лише для збірної України: представники трьох клубів УПЛ також втратили шанси поїхати на чемпіонат світу
aimg Андрій Костенко
Поза бортом мундіалю: легіонери УПЛ масово провалили плей-офф відбору ЧС-2026 Ліндон Емерллаху у збірній Косова (фото: instagram.com/emerllahulindon)

Іноземні футболісти української Прем'єр-ліги зазнали болючих поразок у плей-офф відбору на чемпіонат світу-2026. Жоден з них не зіграє на мундіалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікаційних матчів.

Читайте також: Світ такого ще не бачив: на мундіалі-2026 зіграє найменша країна в історії футболу

Драма Косова та фіаско Болівії

Найближче до успіху були представники Косова – Батон Забергджа ("Металіст 1925"), а також дует із "Полісся" Ілір Краснічі та Ліндон Емерллаху. У драматичному півфіналі європейського плей-офф вони здолали Словаччину (4:3), проте у фінальній битві за путівку на ЧС-2026 поступилися Туреччині з рахунком 0:1.

Забергджа та Емерллаху з'являлися на полі лише в першій грі, тоді як Краснічі обидва матчі провів на лаві запасних.

Аналогічна доля спіткала захисника "Шахтаря" Дієго Арройо. Його збірна Болівії у міжконтинентальному відборі здолала Суринам (2:1), але у фіналі програла Іраку (1:2). Представник українського клубу провів на полі три хвилини у грі з Суринамом, а у фіналі – на поле не виходив.

Світлі плями березневої паузи

Попри командні невдачі в офіційних іграх, деякі легіонери змогли проявити себе індивідуально в товариських поєдинках та молодіжних змаганнях.

Ніка Гагнідзе ("Колос") став одним із героїв перемоги Грузії над Литвою (2:0), записавши на свій рахунок результативну передачу.

Глейкер Мендоза ("Кривбас"): відзначився асистом у розгромному матчі Венесуели проти Тринідаду і Тобаго (4:1). У матчі взяв участь також його колега по клубу і збірній Андруес Араухо.

Бар Лін ("Кривбас") допоміг молодіжній збірній Ізраїлю втримати суху нічию (0:0) у важливому матчі відбору на Євро-2027 проти Боснії і Герцеговини.

Владислав Бабогло ("Карпати") традиційно був ключовим гравцем збірної Молдови, провівши на полі 168 хвилин у спарингах проти Литви (0:2) та Кіпру (3:2).

Окремої уваги заслуговує справжній "зірковий" іспит для вінгера "Олександрії" Папа Яде. У складі збірної Мавританії він отримав унікальну можливість вийти на поле проти чинних чемпіонів світу – Аргентини. Африканська команда поступилася з гідним рахунком 1:2, а Яде відіграв 45 хвилин, безпосередньо зустрівшись на полі з гравцями елітного рівня.

Також дізнайтеся, на якому місці опинилася збірна України в оновленому рейтингу ФІФА.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Чемпіонат світу
Новини
Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої