Поза бортом мундіалю: легіонери УПЛ масово провалили плей-офф відбору ЧС-2026

Іноземні футболісти української Прем'єр-ліги зазнали болючих поразок у плей-офф відбору на чемпіонат світу-2026. Жоден з них не зіграє на мундіалі.

Драма Косова та фіаско Болівії

Найближче до успіху були представники Косова – Батон Забергджа ("Металіст 1925"), а також дует із "Полісся" Ілір Краснічі та Ліндон Емерллаху. У драматичному півфіналі європейського плей-офф вони здолали Словаччину (4:3), проте у фінальній битві за путівку на ЧС-2026 поступилися Туреччині з рахунком 0:1.

Забергджа та Емерллаху з'являлися на полі лише в першій грі, тоді як Краснічі обидва матчі провів на лаві запасних.

Аналогічна доля спіткала захисника "Шахтаря" Дієго Арройо. Його збірна Болівії у міжконтинентальному відборі здолала Суринам (2:1), але у фіналі програла Іраку (1:2). Представник українського клубу провів на полі три хвилини у грі з Суринамом, а у фіналі – на поле не виходив.

Світлі плями березневої паузи

Попри командні невдачі в офіційних іграх, деякі легіонери змогли проявити себе індивідуально в товариських поєдинках та молодіжних змаганнях.

Ніка Гагнідзе ("Колос") став одним із героїв перемоги Грузії над Литвою (2:0), записавши на свій рахунок результативну передачу.

Глейкер Мендоза ("Кривбас"): відзначився асистом у розгромному матчі Венесуели проти Тринідаду і Тобаго (4:1). У матчі взяв участь також його колега по клубу і збірній Андруес Араухо.

Бар Лін ("Кривбас") допоміг молодіжній збірній Ізраїлю втримати суху нічию (0:0) у важливому матчі відбору на Євро-2027 проти Боснії і Герцеговини.

Владислав Бабогло ("Карпати") традиційно був ключовим гравцем збірної Молдови, провівши на полі 168 хвилин у спарингах проти Литви (0:2) та Кіпру (3:2).

Окремої уваги заслуговує справжній "зірковий" іспит для вінгера "Олександрії" Папа Яде. У складі збірної Мавританії він отримав унікальну можливість вийти на поле проти чинних чемпіонів світу – Аргентини. Африканська команда поступилася з гідним рахунком 1:2, а Яде відіграв 45 хвилин, безпосередньо зустрівшись на полі з гравцями елітного рівня.