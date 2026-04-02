Луческу пішов після зупинки серця: у збірній Румунії попрощалися з легендою та натякнули, хто його замінить

Мірча Луческу більше не є головним тренером збірної Румунії. Федерація футболу країни (FRF) офіційно оголосила про завершення співпраці з досвідченим фахівцем після того, як команда не змогла пробитися на чемпіонат світу 2026 року.

Драма в плей-офф та критичний стан

Ключовим моментом стала поразка румунів у півфіналі плей-офф відбору ЧС-2026 від збірної Туреччини (0:1). Ця невдача не лише позбавила Румунію шансів на мундіаль, а й підірвала стан 80-річного тренера. Одразу після матчу Луческу стало зле, а під час одного з тренувань він знепритомнів.

Медики діагностували у фахівця миготливу аритмію, яка призвела до короткочасної зупинки серця. Луческу переніс екстрену операцію – йому встановили кардіовертер-дефібрилятор для стабілізації ритму.

Хто стане наступником

Президент FRF Резван Бурлеану дав зрозуміти, що збірна готова до змін і вже має кандидатуру, яка задовольнить уболівальників. Хоча офіційно ім'я не названо, румунські медіа стверджують, що новим керманичем стане легендарний Георге Хаджі.

61-річний екс-гравець "Реала" та "Барселони" вже веде консультації з ключовими виконавцями збірної. Очікується, що Хаджі підпише чотирирічний контракт після Великодня, а його офіційне представлення відбудеться перед товариською грою з Грузією в червні.

Георге Хаджі у 2018 році після матчу легенд "Барселони" (фото: Вікіпедія)

Нова роль для "Містера"

Втім, румунська федерація не хоче остаточно прощатися з Луческу. Йому вже запропонували адміністративну посаду, щоб він міг передавати свій колосальний досвід молодим кадрам.

"Ми чекаємо на пана Луческу в новій ролі, щоб румунський футбол міг скористатися знаннями, які він накопичив за свою неймовірну кар'єру" – заявив голова румунської федерації.

Кого тренував Луческу

Зазначимо, що це був вже другий етап Луческу у збірній Румунії. Вперше він працював з нею в 1981-1986 роках.

Окрім національної команди своєї країни, фахівець також очолював збірну Туреччини (2017-2019 роки). Утім, левову частину його кар'єри склала робота з клубами.

На батьківщині Луческу працював з "Корвінулом", бухарестськими "Динамо" та "Рапідом". У Італії – з "Пізою", "Брешією", "Реджаною" та "Інтером". У Туреччині очолював "Галатасарай" та "Бешикташ". У Росії – "Зеніт". В Україні був біля керма обох грандів – "Шахтаря" та "Динамо".

Наразі "Динамо", яке румун очолював у 2020-2023 роках, є останнім у його списку клубних команд. А "Шахтарю" належить абсолютний рекорд співпраці з Луческу – 12 років: з 2004 до 2016-го.