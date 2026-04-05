"Он ни на что не реагирует": Луческу ввели в искусственную кому, семья срочно собирается в Бухаресте

Ужасные детали из реанимации

Технический директор Федерации футбола Румынии Михай Стойкице стал одним из немногих, кто смог попасть в палату интенсивной терапии. Его показания рисуют картину полной беспомощности перед болезнью.

"Он не может говорить. Он находится в состоянии индуцированной комы, чтобы помочь организму справиться. Я просто смотрел на него... Он ни на что не реагирует. Это естественно в таком состоянии. Он полностью подключен к аппаратам. Дай Бог ему сил выжить, это сейчас единственное, что важно", - рассказал эмоционально подавленный Стойкице.

На грани выносливости

Медицинская хроника последних дней напоминает сводку с фронта. 3 апреля Луческу пережил острый инфаркт миокарда прямо в больнице. Чтобы вернуть тренера к жизни, врачам пришлось трижды проводить реанимационные процедуры прямо на операционном столе. Для восстановления проходимости коронарных артерий специалисты установили уже пятый по счету стент.

Казалось, кризис миновал, но в ночь на воскресенье сердечный ритм снова стал неуправляемым. Аритмии стали настолько тяжелыми, что пациента срочно перевели в отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

Семья собирается в больнице

Рядом с Луческу сейчас находится его жена Нели и внучка Марилу. Его единственный сын Разван Луческу, который сейчас возглавляет греческий ПАОК, должен вылететь в Бухарест сразу после вечерней игры своего клуба против "Панатинаикоса".

"Иногда счет на табло не имеет значения, и единственная победа, за которую мы боремся, - это победа жизни. Сражайтесь, господин Луческу!" - призвала пресс-служба сборной Румынии.