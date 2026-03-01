UA

Викинув Бубку з еліти: грецький атлет переписав історію стрибків з жердиною (відео)

Еммануїл Караліс (фото: instagram.com/manolo)
Автор: Андрій Костенко

Бронзовий призер Олімпіади-2024 Еммануїл Караліс із Греції продемонстрував феноменальний результат, який радикально змінив список найкращих стрибунів із жердиною в історії.

Другий найкращий

Подія сталася на чемпіонаті Греції з легкої атлетики в приміщеннях. 26-річний атлет на очах у домашньої публіки зумів підкорити планку на висоті 6 метрів 17 сантиметрів. Цей успіх став справжньою сенсацією, адже Караліс покращив свій особистий рекорд одразу на 9 сантиметрів.

Завдяки цьому результату грек офіційно став другим найкращим стрибуном із жердиною в історії змагань у приміщенні, поступившись лише недосяжному шведу Арману Дюплантісу.

Бубка вилетів з топ-3

Грецький атлет став лише третім спортсменом в історії, якому вдалося перевершити легендарні показники українця Сергія Бубки (6,15 м у приміщенні та 6,14 м на відкритому повітрі).

Тепер ієрархія найкращих результатів у приміщенні виглядає так:

  1. Арман Дюплантіс (Швеція) – 6,27 м (світовий рекорд)
  2. Еммануїл Караліс (Греція) – 6,17 м
  3. Рено Лавіллені (Франція) – 6,16 м
  4. Сергій Бубка (Україна) — 6,15 м

Що відомо про Караліса

Еммануїл Караліс – один із найяскравіших представників нової хвилі легкої атлетики. Окрім бронзової медалі Олімпійських ігор-2024 у Парижі, він неодноразово ставав призером чемпіонатів Європи. Стрибок на 6,17 м фактично вводить його до "пантеону найвеличніших", роблячи головним конкурентом Дюплантіса в майбутньому сезоні.

Нагадаємо, що абсолютний світовий рекорд у цій дисципліні (на відкритих стадіонах) також належить Арману Дюплантісу і становить 6,30 м.

Раніше ми розповіли, як Магучіх здолала Левченко та Геращенко в зірковому протистоянні на ЧУ.

