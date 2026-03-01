RU

Выкинул Бубку из элиты: греческий атлет переписал историю прыжков с шестом (видео)

Эммануил Каралис (фото: instagram.com/manolo)
Автор: Андрей Костенко

Бронзовый призер Олимпиады-2024 Эммануил Каралис из Греции продемонстрировал феноменальный результат, который радикально изменил список лучших прыгунов с шестом в истории.

Второй лучший

Событие произошло на чемпионате Греции по легкой атлетике в помещениях. 26-летний атлет на глазах у домашней публики сумел покорить планку на высоте 6 метров 17 сантиметров. Этот успех стал настоящей сенсацией, ведь Каралис улучшил свой личный рекорд сразу на 9 сантиметров.

Благодаря этому результату грек официально стал вторым лучшим прыгуном с шестом в истории соревнований в помещении, уступив лишь недосягаемому шведу Арману Дюплантису.

Бубка вылетел из топ-3

Греческий атлет стал лишь третьим спортсменом в истории, которому удалось превзойти легендарные показатели украинца Сергея Бубки (6,15 м в помещении и 6,14 м на открытом воздухе).

Теперь иерархия лучших результатов в помещении выглядит так:

  1. Арман Дюплантис (Швеция) - 6,27 м (мировой рекорд)
  2. Эммануил Каралис (Греция) - 6,17 м
  3. Рено Лавиллени (Франция) - 6,16 м
  4. Сергей Бубка (Украина) - 6,15 м

Что известно о Каралисе

Эммануил Каралис - один из самых ярких представителей новой волны легкой атлетики. Кроме бронзовой медали Олимпийских игр-2024 в Париже, он неоднократно становился призером чемпионатов Европы. Прыжок на 6,17 м фактически вводит его в "пантеон величайших", делая главным конкурентом Дюплантиса в будущем сезоне.

Напомним, что абсолютный мировой рекорд в этой дисциплине (на открытых стадионах) также принадлежит Арману Дюплантису и составляет 6,30 м.

Ранее мы рассказали, как Магучих одолела Левченко и Геращенко в звездном противостоянии на ЧУ.

