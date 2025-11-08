Вика из "Холостяка" разнесла участниц за неискренность: "досталось" еще и "Мисс Украина-2023"

Модель Вика Крылас, которая покинула реалити "Холостяк" в третьем выпусуке, высказалась о других участницах и скандале вокруг Софии Шамии. Оказалось, на съемках девушка заметила неискренность.

Как участница "Холостяка" разнесла других девушек

Вика не стала скрывать, что была неприятно поражена, когда услышала, что говорят другие. Не секрет, что многие девушки могут делать смелые заявления, когда "пишутся" не со всеми, а наедине.

"Для меня неприятным моментом было видеть некоторые реакции от девушек, особенно одной персоны. Человек, который максимально ничего из себя не представляет и ведет себя агрессивно и негативно, который играет свою роль на проекте, начал комментировать мою неискренность, смешно, правда?" - сказала модель.

"Если бы я так же играла профессионально, как некоторые девушки на проекте, то, пожалуй, точно была бы в финале. Но я не пришла сюда играть роль, я пришла быть собой, и для меня это важнее любого результата", - отметила она.

Вика из "Холостяка" (фото: пресс-служба)

Что Вика думает о Софии

Также модель поделилась мыслями о Шамии, которая ушла с проекта со скандалом. София поссорилась с другими девушками, которые начали говорить, что она якобы имела отношения с женатым мужчиной.

А после выхода из проекта "Мисс Украина-2023" публично возмущались тем, что ее якобы показали не в том свете. В частности, Софии не понравилось, что в монтаже было "слишком много" моментов, когда она называла себя "мисс".

"Я могу сказать о ней только одно: я не считаю ее искренним человеком. Вне камер она была совсем другая. Когда Оксана и Ирина задали ей вопросы, она не смогла сформулировать внятного ответа. После этого она собрала чемоданы и уехала домой, что еще раз подтверждает, ей есть что скрывать, и откровенности в ней нет", - заявила Вика.

"Она пытается всем доказать, что она больше, чем просто мисс, но по факту сама себе противоречит: ставит фото с титулом "Мисс Украина" на главное, и одновременно говорит, что это монтаж", - добавила она.