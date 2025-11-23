ua en ru
Выиграл Кубок Императора: украинец Явгусишин завоевал главный трофей японского сумо (видео)

Воскресенье 23 ноября 2025 18:09
Выиграл Кубок Императора: украинец Явгусишин завоевал главный трофей японского сумо (видео) Фото: Самый престижный трофей в руках украинца (nikkansports.com)
Автор: Андрей Костенко

Украинский сумоист Даниил Явгусишин стал победителем престижного турнира Kyushu Basho в Фукуоке и получил Кубок Императора - главный трофей японского сумо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkan Sports.

Как украинец получил трофей

В календаре сумо ежегодно проходит шесть крупных турниров - башьо. Завершающий старт 2025 года проходил с 9 по 23 ноября в Фукуоке. Украину представляли двое спортсменов - Сиси Масару (настоящее имя - Сергей Соколовский) и Аонисики Арата (Даниил Явгусишин).

На Kyushu Basho каждый борец проводит 15 схваток. Явгусишин одержал 12 побед и вышел в чемпионский плей-офф, где его соперником стал монгольский спортсмен Хосьорю Томокацу (Сугаррагчаагийин Бямбасурен).

В решающем бою 21-летний украинец победил благодаря техническому броску окуринаге, одолев фаворита уже в четвертый раз за карьеру.

В чем историчность победы

Для мирового спорта победа Явгусишина - это знаковый случай. Ведь европеец выиграл элитные соревнования по сумо впервые за восемь лет.

Даниил - первый украинец, который стал чемпионом турнира элитного дивизиона. Кроме того, он четвертый самый молодой чемпион в истории (21 год и 8 месяцев).

Украина стала лишь седьмой страной, чей спортсмен выигрывал самый престижный турнир в сумо.

Украинец провел всего 14 турниров в карьере перед тем, как получил Кубок Имератора. Быстрее это удалось только японцу Микии Такеруфудзи - после 10 турниров.

Кто такой Даниил Явгусишин

21-летний спортсмен родом из Винницы. Сумо заинтересовался еще в семилетнем возрасте, параллельно занимался дзюдо и вольной борьбой.

Он получил три "золота" на чемпионате Украины по сумо в 2021 году (до 100 кг, в абсолютной весовой категории и в команде). Также выигрывал чемпионат Европы и был бронзовым призером мирового первенства среди юниоров (2019 год).

После начала полномасштабной войны Явгусишин вместе с семьей вынужденно уехал в Германию.

В апреле 2022 года спортсмен переехал в Японию по приглашению капитана команды университета Кансай - Араты Яманаки, с которым познакомился на юниорском ЧМ-2019 в Осаке.

Сначала занимался сумо на студенческом уровне - в университете Кансай. А впоследствии стал профессионалом, присоединившись к команде "Адзигава".

