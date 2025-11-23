Українець нищівним нокаутом здобув титул WBC: суперника забрала швидка прямо з рингу (відео)
Український боксер першої важкої ваги Рамазан Муслімов (9-0, 6 KO), володар поясу WBC Ukraine, додав до колекції ще один трофей – титул WBC Baltic. Боєць із Харкова нокаутом переміг поляка Каміла Сочинського (11-1, 8 KO).
Як пройшов бій
Зустріч відбулася на території суперника – в польському Хелмі.
Муслімов активно розпочав бій і вже в першому раунді двічі відправив суперника в нокдаун. Продовжити бій Сочинському допоміг рефері, який затягнув із відліком, давши поляку час на відновлення.
У другому раунді ситуація несподівано змінилася – Сочинський сам відправив українця на настил за секунди до гонга.
Проте в третьому раунді Муслімов знову потряс поляка, який утретє побував у нокдауні. Далі бій перетворився на одностороннє домінування українця. Сочинський падав ще у шостому раунді, але поєдинок не зупинили.
Фінал настав у сьомому раунді – Муслімов потужним правим кросом відправив суперника в глибокий нокаут. Поляка винесли з рингу на ношах, до тями він прийшов лише в кареті швидкої допомоги.
Michał Soczyński po wielu nokdaunach przegrywa przez bardzo ciężki nokaut z Muslimowem z Ukrainy. pic.twitter.com/rExXBZCvLh— Łukasz (@lukaszk_95) November 22, 2025
Хто такий Рамазан Муслімов
30-річний уродженець Харкова. Боксом займається з восьми років.
На аматорському рівні двічі перемагав у чемпіонатах України (2016, 2018 роки), також був призером національних першостей у 2015 та 2019 роках. Срібний призер чемпіонату Європи серед молоді.
У професійному боксі Муслімов завоював титул WBC Ukraine у червні 2024 року, перемігши Олексія Жука одноголосним рішенням суддів.
