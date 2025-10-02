"Виглядає дуже надійним": французи оцінили гру Забарного проти "Барселони"

Що написали про Забарного

Український захисник зробив вагомий внесок у перемогу своєї команди з рахунком 2:1. Найяскравіший епізод – момент, коли він у підкаті виніс м'яч із порожніх воріт після удару Феррана Торреса, врятувавши свою команду від неминучого гола.

Французькі медіа оцінили його виступ загалом позитивно.

"Вийшов у стартовому складі замість травмованого Маркіньйоса та відзначився важливим сейвом, підстрахувавши воротаря на 15-й хвилині. Досить жорстко діяв проти суперників", – аналізують дії українця наші французькі колеги.

Проте, вони вказали і на недоліки у виступі захисника.

"Подекуди його занадто легко проходили – двічі це вдалося Рашфорду. Втім, після перерви українець виглядав упевненіше: зробив кілька вдалих втручань, зокрема ще один рятівний відбір у моменті з Ферраном. Поки що не демонструє повної домінації, але вже виглядає дуже надійним", – підсумував французький ЗМІ.

Зазначимо, що FootMercato поставив Забарному за гру проти каталонців оцінку 6,5. Більш високими балами (7,0) відзначили тільки Нуну Мендеша і Фабіана Руїса.

Статистика проти "Барселони"

Натомість український захисник став найкращим гравцем матчу за версією статистичного порталу Sofascore. Тут його гру оцінили в 7,7 бала.

У матчі "Барселона" – ПСЖ Забарний 69 разів доторкнувся до м'яча. Він віддав 96% точних передач, здійснив один удар, чотири відбори та створив один момент. Також на рахунку українця два виноси, п'ять виграних дуелей, одне підбирання та два заблокованих удари.

Забарний у ПСЖ

23-річний український захисник, що приєднався до чинного переможця ЛЧ у серпні поточного року, провів за столичний клуб сім матчів у сезоні.

У цих поєдинках підопічні Луїса Енріке здобули шість перемог, а Забарний відзначився голом і допоміг команді чотири рази відіграти без пропущених м'ячів.

Українець відіграв по 90 хвилин в п'яти зустрічах Ліги 1. А в Лізі чемпіонів – вийшов на заміну в грі першого туру з італійською "Аталантою" (4:0). Та провів на полі весь матч з "Барселоною".