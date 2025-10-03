UA

Відверто про гроші: Денисенко розсекретила заробітки під час війни

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Наталка Денисенко відверто розповіла, скільки їй вдавалося заробляти за день зйомок, та які гонорари нині отримують актори в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар зірки для Ранку у великому місті.

За словами зірки, найбільший її заробіток за один знімальний день становив 5 000 доларів.

Однак вона уточнила, що це був рекламний проєкт, і така сума радше виняток.

"Ну якщо за зйомки, то це 5 000 доларів (понад 200 000 гривень), але це знімальний рекламний день, тому це, звичайно, зависокий гонорар. Так не платять," - зізналася Денисенко.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Вона наголосила, що реальні зарплати в серіалах значно скромніші.

"Зараз акторам зазвичай у серіалах можуть платити від 10 до 20 000 гривень, і це типу високий гонорар", - сказала артистка.

Особисто у неї, зізналася Наталка, гонорар за одну зміну складає близько 1000 доларів (понад 40 000 гривень).

Таким чином Денисенко розвіяла міф про "захмарні" заробітки артистів, зазначивши, що під час війни більшість акторів працює зовсім не за голлівудськими гонорарами.

