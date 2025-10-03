Ірина Горова назвала "конкурентів" Дорофєєвої: за ким стежить продюсерка

Музична продюсерка Ірина Горова пояснила, як ставиться до конкуренції в українському шоу-бізнесі. Вона зізналася, чи є суперники у Дорофєєвої.

Як повідомляє РБК-Україна , про це вона розповіла в YouTube-проєкті "Критиканти".

Що думає Горова про "конкурентів" Дорофєєвої

На питання, чи вважає вона співачку KOLA конкуренткою своєї підопічної, продюсерка відповіла заперечно.

"Я не вважаю конкурентами, бо ми в попмузиці абсолютно всі тоді конкуренти. Але є ті, за якими спостерігаємо", - зізналася вона.

Так, Горова активно стежить за успіхами Jerry Heil, MONATIK та Klavdia Petrivna.

"Я спостерігала, звісно, за Клавдією Петрівною, тому що вона прям вибухнула, а ти такий: "В сенсі, та що ж таке?" З одного боку ти радієш, а з іншого..." - поділилася вона.

За артистами продюсерка спостерігає заради аналізу успішних кейсів.

"Я люблю не вважати, що це конкуренти, а дивитися, що вони класного зробили. Наприклад, Монатіка розбираю кожен раз. Прям дивлюся, що він та як зробив. В нього така прорахована історія, як на мене", - пояснила вона.



Хто така Ірина Горова та як працює з Дорофєєвою

Вона родом з Києва. Народилася 20 грудня 1977 року. Закінчила КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "Фінанси", отримала MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі.

У 2009 році разом із тодішнім чоловіком Олексієм Потапенком (Потап) створила продюсерський центр MOZGI Entertainment. У 2022 році співпрацю з колишнім завершила, а вже наступного року заснувала лейбл Pomitni, першою артисткою якого стала DOROFEEVA.

Ірина Горова та Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Торік продюсерка розповідала, що вони працюють з Надею на партнерських засадах. В інтерв'ю Аліні Доротюк вона казала, що вони підписали договір, в межах якого прописали всі умови.

"Ми визначили для себе свої ролі. Вона відповідає за творчу складову, стиль і, звісно, ми радимося. Я забезпечую складову з грошима, процесами, договорами. Створюємо стратегію, а потім розходимося по напрямках", - коментувала продюсерка.

Щодо Потапа, то вони підтримують зв'язок, адже мають спільного сина Андрія, якого в серпні разом проводжали на навчання в Лондоні.