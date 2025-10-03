ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Ірина Горова назвала "конкурентів" Дорофєєвої: за ким стежить продюсерка

П'ятниця 03 жовтня 2025 09:01
UA EN RU
Ірина Горова назвала "конкурентів" Дорофєєвої: за ким стежить продюсерка Продюсерка Дорофєєвої поділилася ставленням до конкуренції (фото: instagram.com/gorovaya_irina)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Музична продюсерка Ірина Горова пояснила, як ставиться до конкуренції в українському шоу-бізнесі. Вона зізналася, чи є суперники у Дорофєєвої.

Як повідомляє РБК-Україна, про це вона розповіла в YouTube-проєкті "Критиканти".

Що думає Горова про "конкурентів" Дорофєєвої

На питання, чи вважає вона співачку KOLA конкуренткою своєї підопічної, продюсерка відповіла заперечно.

"Я не вважаю конкурентами, бо ми в попмузиці абсолютно всі тоді конкуренти. Але є ті, за якими спостерігаємо", - зізналася вона.

Так, Горова активно стежить за успіхами Jerry Heil, MONATIK та Klavdia Petrivna.

"Я спостерігала, звісно, за Клавдією Петрівною, тому що вона прям вибухнула, а ти такий: "В сенсі, та що ж таке?" З одного боку ти радієш, а з іншого..." - поділилася вона.

За артистами продюсерка спостерігає заради аналізу успішних кейсів.

"Я люблю не вважати, що це конкуренти, а дивитися, що вони класного зробили. Наприклад, Монатіка розбираю кожен раз. Прям дивлюся, що він та як зробив. В нього така прорахована історія, як на мене", - пояснила вона.


Хто така Ірина Горова та як працює з Дорофєєвою

Вона родом з Києва. Народилася 20 грудня 1977 року. Закінчила КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "Фінанси", отримала MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі.

У 2009 році разом із тодішнім чоловіком Олексієм Потапенком (Потап) створила продюсерський центр MOZGI Entertainment. У 2022 році співпрацю з колишнім завершила, а вже наступного року заснувала лейбл Pomitni, першою артисткою якого стала DOROFEEVA.

Ірина Горова назвала &quot;конкурентів&quot; Дорофєєвої: за ким стежить продюсеркаІрина Горова та Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Торік продюсерка розповідала, що вони працюють з Надею на партнерських засадах. В інтерв'ю Аліні Доротюк вона казала, що вони підписали договір, в межах якого прописали всі умови.

"Ми визначили для себе свої ролі. Вона відповідає за творчу складову, стиль і, звісно, ми радимося. Я забезпечую складову з грошима, процесами, договорами. Створюємо стратегію, а потім розходимося по напрямках", - коментувала продюсерка.

Щодо Потапа, то вони підтримують зв'язок, адже мають спільного сина Андрія, якого в серпні разом проводжали на навчання в Лондоні.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Надя Дорофеєва Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Полтавщина під масованим ударом: ракети й дрони РФ били по енергетиці
Полтавщина під масованим ударом: ракети й дрони РФ били по енергетиці
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим