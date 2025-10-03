RU

Откровенно о деньгах: Денисенко рассекретила заработки во время войны

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала, сколько ей удавалось зарабатывать за день съемок, и какие гонорары сейчас получают актеры в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий звезды для Ранку у великому місті.

По словам звезды, самый большой ее заработок за один съемочный день составил 5 000 долларов.

Однако она уточнила, что это был рекламный проект, и такая сумма скорее исключение.

"Ну если за съемки, то это 5 000 долларов (более 200 000 гривен), но это съемочный рекламный день, поэтому это, конечно, слишком высокий гонорар. Так не платят," - призналась Денисенко.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Она подчеркнула, что реальные зарплаты в сериалах значительно скромнее.

"Сейчас актерам обычно в сериалах могут платить от 10 до 20 000 гривен, и это типа высокий гонорар", - сказала артистка.

Лично у нее, призналась Наталья, гонорар за одну смену составляет около 1000 долларов (более 40 000 гривен).

Таким образом Денисенко развеяла миф о "заоблачных" заработках артистов, отметив, что во время войны большинство актеров работает вовсе не по голливудским гонорарам.

Наталка ДенисенкоЗвезды шоу-бизнеса