У известного голливудского актера обнаружили неизлечимую форму рака: "Для меня это шок"
67-летний американский актер Брюс Кэмпбелл сообщил, что ему диагностировали неизлечимую форму рака.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.
У Брюса Кэмпбелла диагностировали рак
Артист не уточнил, о каком именно типе онкологии идет речь, однако отметил, что заболевание поддается лечению.
"Привет всем, в наше время, когда у кого-то возникают проблемы со здоровьем, это называют "возможностью", так давайте рассмотрим это", - написал Кэмпбелл.
"У меня одно из них. Его также называют типом рака, который "поддается лечению", а не "излечимо". Извините, если это шок - для меня тоже", - добавил актер.
Звезда культового фильма "Зловещие мертвецы" объяснил, что не планирует раскрывать больше подробностей о болезни.
Брюс Кэмпбелл сообщил о тяжелом диагнозе (фото: instagram.com/shemp_malone)
По его словам, он решил сообщить о диагнозе по профессиональным причинам, поскольку из-за лечения придется скорректировать рабочий график.
Публичные появления, фанатские мероприятия и часть проектов временно отойдут на второй план.
"Мой план - как можно лучше выздороветь в течение лета, чтобы осенью я мог гастролировать с моим новым фильмом "Эрни и Эмма", - сказал Брюс.
"Этим летом мне придется отменить несколько мероприятий. Очень сожалею об этом. Потребность в лечении и профессиональные обязательства не всегда идут рука об руку", - отметил он.
Актер подчеркнул, что делает это заявление не для того, чтобы вызвать сочувствие.
"Я не делаю этого, чтобы заручиться сочувствием или советом - я просто хочу опередить эту информацию на случай, если ложная информация распространится (что так и произойдет)", - подчеркнул артист.
Брюс Кэмпбелл (фото: Getty Images)
В завершение он обратился к своим поклонникам, которых называет лучшими в мире, и заверил, что настроен оптимистично.
"Я крутой старый сукин сын с "замечательной поддержкой" и надеюсь, что "пробуду здесь еще некоторое время", - написал актер.
Что известно о Брюсе Кэмпбелле
Брюс Кэмпбелл получил широкую известность благодаря роли Эша Уильямса во франшизе "Зловещие мертвецы", созданной режиссером Сэм Рэйми.
В 2023 году он озвучивал ленту "Зловещие мертвецы: Возвращение", а также выступает исполнительным продюсером предстоящего фильма "Зловещие мертвецы: Горение", премьера которого запланирована на 24 июля 2026 года.
Кроме этого, осенью ожидается выход комедийной ленты "Эрни и Эмма", над которой Кэмпбелл работал как сценарист, режиссер и исполнитель главной роли.
Брюс Кэмпбелл (фото: Getty Images)
