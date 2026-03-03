ua en ru
Вт, 03 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

У известного голливудского актера обнаружили неизлечимую форму рака: "Для меня это шок"

Вторник 03 марта 2026 17:56
UA EN RU
У известного голливудского актера обнаружили неизлечимую форму рака: "Для меня это шок" Брюс Кэмпбелл (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

67-летний американский актер Брюс Кэмпбелл сообщил, что ему диагностировали неизлечимую форму рака.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Больше интересного: Звезды, которые оставили карьеру из-за тяжелых болезней

У Брюса Кэмпбелла диагностировали рак

Артист не уточнил, о каком именно типе онкологии идет речь, однако отметил, что заболевание поддается лечению.

"Привет всем, в наше время, когда у кого-то возникают проблемы со здоровьем, это называют "возможностью", так давайте рассмотрим это", - написал Кэмпбелл.

"У меня одно из них. Его также называют типом рака, который "поддается лечению", а не "излечимо". Извините, если это шок - для меня тоже", - добавил актер.

Звезда культового фильма "Зловещие мертвецы" объяснил, что не планирует раскрывать больше подробностей о болезни.

У известного голливудского актера обнаружили неизлечимую форму рака: &quot;Для меня это шок&quot;Брюс Кэмпбелл сообщил о тяжелом диагнозе (фото: instagram.com/shemp_malone)

По его словам, он решил сообщить о диагнозе по профессиональным причинам, поскольку из-за лечения придется скорректировать рабочий график.

Публичные появления, фанатские мероприятия и часть проектов временно отойдут на второй план.

"Мой план - как можно лучше выздороветь в течение лета, чтобы осенью я мог гастролировать с моим новым фильмом "Эрни и Эмма", - сказал Брюс.

"Этим летом мне придется отменить несколько мероприятий. Очень сожалею об этом. Потребность в лечении и профессиональные обязательства не всегда идут рука об руку", - отметил он.

Актер подчеркнул, что делает это заявление не для того, чтобы вызвать сочувствие.

"Я не делаю этого, чтобы заручиться сочувствием или советом - я просто хочу опередить эту информацию на случай, если ложная информация распространится (что так и произойдет)", - подчеркнул артист.

У известного голливудского актера обнаружили неизлечимую форму рака: &quot;Для меня это шок&quot;Брюс Кэмпбелл (фото: Getty Images)

В завершение он обратился к своим поклонникам, которых называет лучшими в мире, и заверил, что настроен оптимистично.

"Я крутой старый сукин сын с "замечательной поддержкой" и надеюсь, что "пробуду здесь еще некоторое время", - написал актер.

Что известно о Брюсе Кэмпбелле

Брюс Кэмпбелл получил широкую известность благодаря роли Эша Уильямса во франшизе "Зловещие мертвецы", созданной режиссером Сэм Рэйми.

В 2023 году он озвучивал ленту "Зловещие мертвецы: Возвращение", а также выступает исполнительным продюсером предстоящего фильма "Зловещие мертвецы: Горение", премьера которого запланирована на 24 июля 2026 года.

Кроме этого, осенью ожидается выход комедийной ленты "Эрни и Эмма", над которой Кэмпбелл работал как сценарист, режиссер и исполнитель главной роли.

У известного голливудского актера обнаружили неизлечимую форму рака: &quot;Для меня это шок&quot;Брюс Кэмпбелл (фото: Getty Images)

Вас может заинтересовать:

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Голливуд Здоровье Актеры Звёзды
Новости
"Киев не готов": СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме столицы
"Киев не готов": СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме столицы
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой