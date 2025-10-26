ua en ru
Нд, 26 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Відомий актор-воїн ледь не загинув у ДТП: "Заснув за кермом"

Неділя 26 жовтня 2025 14:48
UA EN RU
Відомий актор-воїн ледь не загинув у ДТП: "Заснув за кермом" Данило Мірешкін (фото: instagram.com/mireshkin_daniil)
Автор: Іванна Пашкевич

Український актор і військовий Данило Мірешкін зізнався, що влітку потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду, яка могла стати для нього останньою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram воїна.

ДТП сталася ще 3 липня, коли артист заснув за кермом і вилетів з дороги.

За словами Мірешкіна, наслідки були важкими: численні травми, зокрема дев’ять переламаних ребер, пневмоторакс, грижа великого розміру і компресійний перелом хребта.

"За час служби можна було забаранитись багато разів, але так безглуздо - ніколи. 3 липня тепер мій другий день народження. Я заснув за кермом і злетів з дороги. Як наслідок - девʼять переламаних ребер, пневмоторакс, міжхребтова грижа є**йшого розміру і, як зʼясувалось пізніше, компресійний перелом хребта", - розповів актор.

Після чотирьох днів у реанімації він зумів стати на ноги вже через тиждень, але справжнє випробування, каже, чекало попереду.

Відомий актор-воїн ледь не загинув у ДТП: &quot;Заснув за кермом&quot;Данило Мірешкін (фото: instagram.com/mireshkin_daniil)

Через ускладнення від травм довелося майже щодня відвідувати масажиста-реабілітолога, аби зняти затиски й поступово повернути рухливість спини.

"До цього я гадав, що знаю щось про біль, але масажист кожного дня доводив мені зворотне. Так я і провів майже чотири місяці в слабкості, екзекуціях і без фізичних вправ", - зізнався актор.

Попри виснажливу реабілітацію, нині він запевняє, що вже відновився і повертається до роботи.

Каже, побратими жартують, що він "старіє" і має звикати до болю в спині, але сам Данило вирішив довести протилежне.

"Я хочу довести собі і їм зворотне! Зараз вже почуваюсь краще і вертаюсь до роботи. Тож якщо ми доживемо і не трапиться нових трагічних пригод, за рік я планую бути в найкращій формі за життя. Ця публічна обіцянка - зробити все, щоб вийти на найкращій рівень, - буде мене дисциплінувати", - додав воїн.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Зірки шоу-бізнесу Актори
Новини
Росія другу ніч поспіль атакувала Київ: були пожежі, є жертви і постраждалі (фото наслідків)
Росія другу ніч поспіль атакувала Київ: були пожежі, є жертви і постраждалі (фото наслідків)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію