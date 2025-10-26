Известный актер-воин едва не погиб в ДТП: "Уснул за рулем"

Украинский актер и военный Даниил Мирешкин признался, что летом попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое могло стать для него последним.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram воина.

ДТП произошло еще 3 июля, когда артист заснул за рулем и вылетел с дороги.

По словам Мирешкина, последствия были тяжелыми: многочисленные травмы, в том числе девять переломанных ребер, пневмоторакс, грыжа большого размера и компрессионный перелом позвоночника.

"За время службы можно было забараниться много раз, но так бессмысленно - никогда. 3 июля теперь мой второй день рождения. Я заснул за рулем и слетел с дороги. Как следствие - девять переломанных ребер, пневмоторакс, межпозвоночная грыжа е**йшего размера и, как выяснилось позже, компрессионный перелом позвоночника", - рассказал актер.

После четырех дней в реанимации он сумел встать на ноги уже через неделю, но настоящее испытание, говорит, ждало впереди.

Даниил Мирешкин (фото: instagram.com/mireshkin_daniil)

Из-за осложнений от травм пришлось почти ежедневно посещать массажиста-реабилитолога, чтобы снять зажимы и постепенно вернуть подвижность спины.

"До этого я думал, что знаю что-то о боли, но массажист каждый день доказывал мне обратное. Так я и провел почти четыре месяца в слабости, экзекуциях и без физических упражнений", - признался актер.

Несмотря на изнурительную реабилитацию, сейчас он уверяет, что уже восстановился и возвращается к работе.

Говорит, собратья шутят, что он "стареет" и должен привыкать к боли в спине, но сам Даниил решил доказать обратное.

"Я хочу доказать себе и им обратное! Сейчас уже чувствую себя лучше и возвращаюсь к работе. Поэтому если мы доживем и не случится новых трагических происшествий, за год я планирую быть в лучшей форме при жизни. Это публичное обещание - сделать все, чтобы выйти на лучший уровень, - будет меня дисциплинировать", - добавил воин.