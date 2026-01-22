ua en ru
Чт, 22 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Карпова вперше розкрила справжні причини звільнення з "Хіт FM"

Четвер 22 січня 2026 16:14
UA EN RU
Карпова вперше розкрила справжні причини звільнення з "Хіт FM" Юлія Карпова (фото: instagram.com/y.karpova)
Автор: Юлія Гаюк

Ексведуча популярного ранкового шоу "Хеппі Ранок" Юлія Карпова вперше зізналася, чому насправді залишила роботу на радіо після 10 років в ефірі та з якими вимогами керівництва не змогла змиритися.

Подробиці конфлікту, який залишався поза ефіром, Юлія розкрила в інтерв'ю РБК-Україна.

Чому Карпова пішла з радіо

Юлія пригадує, що перші півтора року повномасштабного вторгнення колектив працював згуртовано. Проте згодом, коли в суспільстві почали з'являтися наративи про "втому від війни", змінилося й ставлення до її риторики в ефірі.

"Це не була зміна офіційної внутрішньої політики. Це були розмови в коридорах і кабінетах. Мені казали: "Дивись, все класно, але давай менше про війну. Ти дуже агресивна, Юль, так не можна. Не можна бажати так сильно смерті ворогам", - розповідає ведуча.

Особливо болючим для Юлії став тиск щодо згадок про її чоловіка, Героя України Сергія Пономаренка. Керівництво натякало, що така тема може бути дискомфортною для частини аудиторії.

"Я чула: "Зрозуміло, що чоловік - герой, зрозуміло, що ветеран, але давай менше про це, тому що людей, які зараз вдома, їх це трошки бентежить". Назвімо речі своїми іменами - ухилянтів", - ділиться Карпова.

Звинувачення в токсичності

З часом зауваження перетворилися на системний психологічний тиск. Юлії закидали, що вона стає надто конфліктною та токсичною.

"Мені казали: "Ти зла, в тебе тільки війна". А я говорю про ті речі, які близькі мені й людям. Вдавати, що мене зараз цікавлять котики та пандочки - це абсурд. У країні немає сім'ї, де б хтось не загинув чи не воював", - пояснює вона свою позицію.

Ведуча наголосила, що сама радіостанція продовжує потужно допомагати війську, але її особистий стан і внутрішня цензура стали несумісними з подальшою роботою в ефірі.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зустріч Зеленського і Трампа тривала майже годину, був і короткий тет-а-тет
Зустріч Зеленського і Трампа тривала майже годину, був і короткий тет-а-тет
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів