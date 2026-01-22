Карпова вперше розкрила справжні причини звільнення з "Хіт FM"

Ексведуча популярного ранкового шоу "Хеппі Ранок" Юлія Карпова вперше зізналася, чому насправді залишила роботу на радіо після 10 років в ефірі та з якими вимогами керівництва не змогла змиритися.

Чому Карпова пішла з радіо

Юлія пригадує, що перші півтора року повномасштабного вторгнення колектив працював згуртовано. Проте згодом, коли в суспільстві почали з'являтися наративи про "втому від війни", змінилося й ставлення до її риторики в ефірі.

"Це не була зміна офіційної внутрішньої політики. Це були розмови в коридорах і кабінетах. Мені казали: "Дивись, все класно, але давай менше про війну. Ти дуже агресивна, Юль, так не можна. Не можна бажати так сильно смерті ворогам", - розповідає ведуча.

Особливо болючим для Юлії став тиск щодо згадок про її чоловіка, Героя України Сергія Пономаренка. Керівництво натякало, що така тема може бути дискомфортною для частини аудиторії.

"Я чула: "Зрозуміло, що чоловік - герой, зрозуміло, що ветеран, але давай менше про це, тому що людей, які зараз вдома, їх це трошки бентежить". Назвімо речі своїми іменами - ухилянтів", - ділиться Карпова.

Звинувачення в токсичності

З часом зауваження перетворилися на системний психологічний тиск. Юлії закидали, що вона стає надто конфліктною та токсичною.

"Мені казали: "Ти зла, в тебе тільки війна". А я говорю про ті речі, які близькі мені й людям. Вдавати, що мене зараз цікавлять котики та пандочки - це абсурд. У країні немає сім'ї, де б хтось не загинув чи не воював", - пояснює вона свою позицію.

Ведуча наголосила, що сама радіостанція продовжує потужно допомагати війську, але її особистий стан і внутрішня цензура стали несумісними з подальшою роботою в ефірі.