Відома українська телеведуча вийшла заміж у 47 років: розкішні фото з Абу-Дабі

Валерія Крук вийшла заміж

На оприлюднених фото ведуча постає у класичному весільному образі - білій сукні з довгою фатою. Поруч із нею - наречений у чорному костюмі, обличчя якого вона вирішила не показувати, зберігаючи інтригу.

Фото зроблені біля Лувру Абу-Дабі. У кадрі пара прогулюється серед світлих архітектурних форм, пальм і мармурових просторів, створюючи атмосферу вишуканої церемонії. На фото Крук усміхається та виглядає щасливою.

Примітно, що на тлі популярної туристичної локації практично немає людей, що є нетиповим для цього місця і лише підсилює ефект камерності події.

Датою весілля вказано 26 лютого 2026 року.

Телеведуча з чоловіком (фото: instagram.com/valeriyakruk)

Що відомо про її чоловіка

За інформацією з відкритих джерел, ймовірним чоловіком Крук є колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Яковенко, який молодший її на 8 років.

Пара перебуває у стосунках понад шість років і раніше неодноразово ділилася спільними фото.

Відомо, що Яковенко завершив професійну футбольну кар’єру у 2017 році.

Пара часто публікує спільнї фото (фото: instagram.com/valeriyakruk)

Хто така Валерія Крук

Валерія Крук - більше відома як телеведуча каналу М1 Кульбаба. Блондинка неодноразово прикрашала обкладинки чоловічих журналів - XXL Україна, PENTHOUSE, FHM.

Захоплювалася бодібілдингом та встигла двічі стати чемпіонкою України у категорії фітнес-бікіні, а також привезти до України звання віцечемпіонки Європи.

У 2011 році мала стосунки з екснападником київського "Динамо" і збірної України Артемом Мілевським.

Також у її шапці профілю в Instagram вказано, що вона займається нутриціологією.

Блогерка не приховує свій вік - вона 1979 року народження.